El Congreso Pirenaico Canal Roya concluye con "un rotundo éxito" y exige la protección definitiva de la zona
Tras el encuentro, se enviará un documento con las conclusiones a las administraciones competentes para solicitar la protección definitiva del enclave natural, clave en la identidad de la montaña aragonesa
La sede de la comarca de la Jacetania ha acogido este fin de semana las intervenciones de cerca de medio centenar de ponentes para abordar la protección de Canal Roya, amenazado por el crecimiento turístico del Pirineo. El salón de actos completó su aforo con más de 200 personas inscritas, quienes asistieron a ponencias centradas en la situación actual de la cordillera y el "caso paradigmático" de la protección del enclave amenazado por el proyecto de unión de las estaciones de esquí de Astún, Candanchú y Formigal-Panticosa. Durante las sesiones se han desgranado aspectos como "los valores de la biodiversidad en la zona, los efectos socioeconómicos de su protección, las posibles figuras jurídicas para dicha tutela y las interacciones con la ganadería, el montañismo y el cambio climático".
La organización del congreso ha corrido a cargo de un comité técnico integrado por profesionales de los sectores científico, jurídico y ambiental, así como por residentes del Pirineo. El evento ha contado además con la participación de varias decenas de voluntarios y el apoyo de casi medio centenar de entidades colaboradoras.
Desde la organización han calificado el Congreso Pirenaico Canal Roya como un "rotundo éxito", tanto por las cifras de participación como por la "calidad de los contenidos e intervenciones" registradas durante las tres jornadas. Según los promotores, el encuentro ha evidenciado que el enclave constituye un "referente en los paisajes de montaña" y una "seña de identidad" para la sociedad aragonesa y de otros territorios que "merece estar protegida".
Tras la clausura, el comité ha señalado que este evento es un "punto y seguido". En los próximos días, la documentación generada, los vídeos de las ponencias y las comunicaciones recibidas, junto con el documento de conclusiones, serán publicados en la web oficial del congreso (https://canalroyacongreso.org/).
Asimismo, se ha anunciado que dicho documento de conclusiones será remitido a las administraciones competentes con el objetivo de instar a que se haga efectiva la "protección definitiva" de Canal Roya, considerada por los participantes como una pieza fundamental de la identidad de la montaña aragonesa y pirenaica.
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