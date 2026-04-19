Goya toma Zaragoza. Tres días de tradición, arte y experiencias en la plaza del Pilar

Zaragoza volverá a rendir homenaje a Francisco de Goya del 24 al 26 de abril con una nueva edición de las Fiestas Goyescas, una cita cultural ya consolidada que combina tradición y modernidad en torno al legado del artista aragonés. La programación, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio de Zaragoza, incorpora novedades y refuerza su dimensión experiencial.

Entre las principales incorporaciones figura un nuevo videomapping, una propuesta completamente renovada que recupera este formato tras su ausencia el pasado año. El espectáculo, de nueva creación y distinto al de anteriores ediciones, se proyectará sobre la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza en varias sesiones nocturnas durante las tres jornadas, reafirmándose como uno de los grandes atractivos del programa. La última sesión de cada día incluirá efectos pirotécnicos, una circunstancia que se recomienda tener en cuenta tanto por parte de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) como quienes tengan animales de compañía.

La 'Maja desnuda' proyectada sobre la fachada consistorial. / Laura Trives

Una programación que humaniza a Goya

La edición de este año mantiene como hilo conductor la voluntad de acercar la figura de Goya a la ciudadanía desde una mirada cercana y divulgativa, conectando su biografía, su pensamiento y el contexto histórico de su época con la Zaragoza en la que vivió. Esa intención se traduce en una programación que combina recreación histórica, propuestas artísticas, música, actividades familiares y formatos participativos.

Entre las actividades ya consolidadas regresan el campamento napoleónico de la Asociación Histórico Cultural Voluntarios de Aragón, que recrea la vida cotidiana y militar del momento; las rondas goyescas por el Casco Histórico con Royo del Rabal, Xinglar, La Fiera, Danzar y D’Aragón; y las apariciones teatralizadas de Goya y Martín Zapater, a las que se suma este año, por primera vez, María Teresa de Borbón y Vallabriga, reforzando la dimensión más humana del pintor.

Las Fiestas Goyescas recuperan el 'videomapping' en la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza en varias sesiones nocturnas a lo largo de las tres jornadas

También volverá el Aquelarre Creativo, mercado de artistas locales, jóvenes creadores y alumnado de la Escuela de Artes de Zaragoza, que vuelve a poner el foco en el talento local. Participarán creadoras y creadores vinculados a disciplinas como la ilustración, el grabado, la estampación, las velas o el textil, entre ellos Carmen Aznar, Fuego y Alquimia, Paula Marco, Jorge Gecko, Luis Grañena, Christina Healy-Holyoke Studio, Beatriz Entralgo, Mónica Vázquez y Daniela Bermúdez.

Otra de las propuestas que regresa es la Estampa Goyesca, una actividad de autoestampación que fue una de las más exitosas de la pasada edición. La iniciativa permitirá de nuevo al público crear su propia estampa inspirada en la imaginería de Goya y llevársela como recuerdo. Tras la buena acogida del año pasado, en esta ocasión se amplía con cuatro sellos diferentes para enriquecer la experiencia y facilitar la participación de un mayor número de personas.

Los ciudadanos volverán a inmortalizarse en las obras de Goya. / Laura Trives

Como novedad se incorpora el Cuadromatón, una actividad pensada para familias y visitantes que invita a integrarse en una escena ambientada en la época goyesca. Quienes participen podrán caracterizarse con vestuario histórico y llevarse al instante una fotografía como recuerdo. Además, las asociaciones peñistas Interpeñas y Unión Peñista volverán a sumarse a la celebración con una aparición el sábado en la plaza del Pilar, donde animarán la tarde con sus trajes goyescos junto a la Banda de Gaitas de Boto, en una propuesta abierta a la participación del público.

Por segundo año consecutivo, la plaza del Pilar acogerá la X edición de Aguja Goyesca, uniendo en un solo fin de semana tradición y moda. El desfile, impulsado por Cámara de Comercio y El Corte Inglés, se completará con la exposición Diez años de Aguja Goyesca, que podrá visitarse en Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

El domingo tendrá lugar también la segunda edición del Pincel Goyesco, un certamen de creación artística en directo que sigue ganando peso dentro del programa y que conecta la obra del pintor con miradas contemporáneas. Para participar es necesaria inscripción previa.

Música, divulgación y propuestas para todos los públicos

La programación se completa con propuestas de divulgación histórica, musical y artística dirigidas a públicos diversos. Habrá espectáculos infantiles, como Fábrica de Sueños: Goya, de Kinser Producciones; iniciativas turísticas como el bus temático Divertour o el Megabús; y distintas visitas guiadas y teatralizadas.

La programación de las Fiestas Goyescas se concentra en la plaza del Pilar y su entorno. / Laura Trives

La música volverá a tener una presencia destacada con conciertos itinerantes de formaciones especializadas en instrumentos históricos, como la Banda de Ministriles y los Dulzaineros de Aragón, que reconstruirán el paisaje sonoro de la época de Goya. A ello se sumará la participación de la Junta Coordinadora de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Zaragoza, que aportará un pasacalles con instrumentos tradicionales de la Semana Santa.

Además, dentro del marco de las fiestas, Harinera ZGZ ha programado para el 26 de abril la creación de un mural con el colectivo Darlalata, que desarrollará una gran obra sobre Goya a partir de 1.800 latas recicladas, en una propuesta que une música, arte y reciclaje.

Con esta nueva edición, Zaragoza afianza unas Fiestas Goyescas que no solo evocan el legado del pintor, sino que lo reinterpretan desde el presente a través de una programación abierta, participativa y pensada para todos los públicos.