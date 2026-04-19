Las inversiones de Ander Herrera, ex del Real Zaragoza, fuera del fútbol: dos sociedades inmobiliarias, ocho millones de capital social y conexiones con el porcino y la hostelería

La carrera profesional de los futbolistas es muy corta y cada vez es más habitual que los jugadores, especialmente los más destacados, busquen asesoramiento para invertir las enormes cantidades de dinero que perciben en concepto de salario o publicidad. En Aragón, el canterano del Real Zaragoza, Ander Herrera, es uno de los máximos exponentes a sus 36 años. Ander, pese a que en estos momentos disfruta de sus últimos coletazos sobre el verde en Boca Juniors, lleva varios años invirtiendo en negocios ajenos al fútbol, con su incursión en el sector porcino, uno de los más pujantes de la comunidad, como el ejemplo más reciente.

El futbolista, que llegó a ser internacional con la selección española, ha pasado, además de por el Real Zaragoza, por clubes de la talla del Athletic Club, el Manchester United o el PSG antes de emprender el viaje a Argentina, a uno de los clubes más laureados del país y del continente y con más seguidores del mundo. Y, al menos, lleva cerca de una década preparando su futuro fuera del deporte rey. Lo hace, principalmente, a través de dos sociedades inmobiliarias: Dander 21 SL, fundada por él mismo en 2017, y Dancander 21 SL, constituida en 2020. Juntas, suman un capital social que ronda los 8 millones de euros.

En 2020, Ander reconoció en una entrevista en La Resistencia que su patrimonio rondaba los 27 millones de euros. Y hace tan solo unos meses, el ex del Real Zaragoza también se refirió en el pódcast Tengo un plan a la importancia de rodearse de buenos asesores cuando se llega a la élite del fútbol. "Nosotros somos futbolistas y no tenemos idea de inversiones, no tenemos ni idea de qué hacer con el dinero", subrayó.

Principal activo inmobiliario

En ese sentido, su principal activo es Dander 21, una sociedad limitada cuyo objeto social es la "adquisición, venta, arrendamiento, construcción, urbanización, promoción, rehabilitación, gestión, administración, explotación y demás actividades, tanto en España como en el extranjero, en relación con todo tipo de solares, fincas rústicas, agrícolas, forestales o ganaderas, o fincas urbanas".

El Periódico de Aragón

La empresa fue constituida inicialmente en Zaragoza, pero desde 2022 cambió su domicilio social a Madrid. Fue en ese mismo año cuando la sociedad inmobiliaria de Ander superó los 3 millones de euros, a través de una ampliación de capital. Un curso después ejecutó otras dos que elevaron ese valor hasta los 6,98 millones y, en enero del pasado 2025, una nueva operación elevó el patrimonio hasta los 7,5 millones de euros.

Dander 21 SL es, a su vez, consejera en otra sociedad domiciliada en Zaragoza, Inversiones Valdemarín, cuya función es la "la promoción, construcción y comercialización de bienes inmuebles en general, incluyendo su rehabilitación y venta, así como la explotación de inmuebles en régimen de hostelería, turismo y otros fines comerciales, industriales o de habitación". La mayoría de las compañías ligadas a Inversiones Valdemarín, más de una decena, también proceden de la capital aragonesa.

El porcino y la hostelería

Por otro lado, en julio de 2020 Ander Herrera fundó su segunda compañía, Dancander 21 SL, esta con domicilio social en Zaragoza. Actualmente, tiene un capital social de superior a los 466.000 euros y su objeto social es exactamente el mismo que el de Dander 21 SL, aunque en este caso sus conexiones llegan a otro tipo de negocios, principalmente a través de la sociedad Allugar Holding de su socio Javier Allueva. Este último es apoderado de Dancander 21 y Allugar figura en el Registro Mercantil como administradora solidaria de la empresa junto al propio futbolista.

Ander Herrera y Alberto Zapater celebran el último ascenso del Real Zaragoza a Primera, en 2009. / Efe / Javier Cebollada

A finales de 2024, de forma paralela a Allugar Holding, se constituyeron otras dos sociedades: Grupo Tricornio y Halporc Inversiones. La primera gestiona el restaurante Semana Fantástica, ubicado en la calle Lacarra de Miguel de Zaragoza, en un proyecto en el que también participa el exportero del Real Zaragoza, Pablo Alcolea, de la misma promoción que Ander Herrera en la cantera zaragocista.

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Mientras, Halporc Inversiones ha adquirido un proyecto para levantar una granja de 7.200 cerdos de engorde en la localidad zaragozana de Sádaba, en las Cinco Villas, en la que es su primera incursión en el pujante sector porcino y con la previsión de comenzar a operar el próximo 2027.