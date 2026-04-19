Miguel Vizoso, investigador en Zaragoza de nuevos tratamientos para la endometriosis: "No es una enfermedad menor y en muchos casos incapacita a las mujeres"

Que la salud de la mujer ha estado "abandonada" durante una gran parte de la historia es una realidad a la que hace referencia el investigador Miguel Vizoso, que indica que "hace diez o quince años que se ha empezado a poner el foco en salud femenina". Pero sobre lo que hay pocos estudios, explica el científico, es sobre la endometriosis, que es el crecimiento del endometrio fuera del útero, lo que provoca inflamación, dolor intenso e infertilidad. Y es precisamente esta la línea de investigación de Vizoso, un investigador emergente Ramón y Cajal (Agencia Estatal de Investigación) adscrito al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IISA) que está formando su grupo de trabajo en Zaragoza.

Vizoso informa de que la endometriosis es una gran desconocida para muchos, reconoce que también lo era para él antes de comenzar su investigación hace cerca de dos años, y suele ser considerada benigna porque no pone en riesgo la vida de las mujeres. "Pero no es cierto que lo sea, porque si uno empieza a escarbar, a escuchar y a leer, descubre que a muchas mujeres les incapacita en su día a día para hacer actividades e incluso el dolor provoca desmayos", señala. Por eso, asegura, "no es una enfermedad menor". Menos cuando, señala, la sufren el 10% de las mujeres del mundo. "Superan con creces el número de las que padecen cáncer. Son muchísimas", remarca.

Pese a ello, y con Reino Unido como excepción, "en casi toda Europa la endometriosis está abandonada a nivel institucional y de investigación", ya que apenas hay estudios sobre la endometriosis aunque el científico asegura que, los que hay, son "de primer nivel". En concreto, el grupo que lidera Vizoso está centrado en entender la etiología de la enfermedad, es decir, las causas que la provocan, y qué papel juega el sistema inmune, ya que, según informa el investigador, "algunos datos apuntan que este es partícipe en el desarrollo de la enfermedad".

Vizoso explica que su grupo de investigación ha puesto en marcha proyectos por los que recogen muestras tanto de personas sanas como de afectadas por la enfermedad para analizarlas y tratar de encontrar una diana terapéutica, que es el lugar exacto donde actúa un medicamento para producir una respuesta celular, con el objetivo final de poder desarrollar terapias para tratar la enfermedad que no sean invasivas ni estén centradas en tratamientos hormonales.

El profesional aclara que a día de hoy existen tratamientos hormonales para tratar la endometriosis porque es una enfermedad dependiente de las hormonas, y más en concreto del estrógeno, del que se nutre. "Cuando hay estrógeno, las lesiones que se han implantado en la cavidad abdominal crecen y siguen el ciclo menstrual de la mujer. Ahí, el tejido sangra, se expande y causa dolores intensos en la mujer", desarrolla.

La terapia actual bloquea la menstruación y reduce los niveles de estrógeno y funciona bien para las afectadas, pero también "priva a las mujeres que están sometidas de tener hijos". "El útero está atrofiado y no es funcional", indica Vizoso. De ahí que sea una terapia "invasiva". El investigador agrega que, en caso de que el tratamiento no surta efecto, existe la laparoscópica, una cirugía para eliminar los focos lesivos.

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Por todo esto, Vizoso y otros profesionales estudian posibles nuevos tratamientos para la endometriosis desde hace dos años. Él comenzó su investigación en Suecia, donde vivía, y ahora la continúa en Zaragoza, donde ahora trabaja en conformar un nuevo grupo de investigación. Por ahora, en los proyectos cuenta con colaboradores externos ginecológicos de primer nivel, como es Ana Cristina Lou Mercadé, doctora del hospital Clínico de Zaragoza. También está en contacto con profesionales del campo de la asistencia clínica ginecológica de este centro hospitalario y del Miguel Servet, y con la asociación Adaena (Asociación de Afectadas de Endometriosis de Aragón), quienes están apoyando desde el inicio la investigación. El profesional remarca que se requiere apoyo institucional para lograr más avances y financiación.