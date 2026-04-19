Los nabateros de la Galliguera ya preparan las embarcaciones para el gran descenso anual: estas son las fechas de la fiesta
Los trabajos para construir las balsas continuarán los días 23, 24 y 25 de abril en Murillo de Gállego, con explicaciones guiadas a las 12:00 y a las 18:00 horas para el público interesado
La segunda jornada nabatera en el río Gállego de este domingo ha permitido avanzar en la construcción de las nabatas con los primeros trampos ya ligados. Estas piezas, fundamentales en la construcción de las nabatas, se forman a partir de trallos —los troncos— que se unen entre sí con caxicos y berdugos, siguiendo técnicas transmitidas generación tras generación.
Los berdugos son tallos de sarga que, tras un proceso de retorcido y remallado, adquieren la resistencia necesaria para cumplir la función de unión entre los trallos, garantizando la solidez del conjunto.
El ambiente ha vuelto a ser participativo y dinámico, combinando la experiencia de los nabateros más veteranos con la implicación de nuevas generaciones y visitantes interesados en conocer de cerca este oficio ancestral ligado al transporte fluvial de la madera. Los trabajos continuarán los días 23, 24 y 25 de abril en la playa de Murillo de Gállego, dentro de la escuela de nabateros y las jornadas de construcción de nabatas. Durante estos días se ofrecerán explicaciones guiadas abiertas al público a las 12.00 y a las 18.00 horas.
El programa de actividades se completa con propuestas en distintas localidades de la Galliguera. El 22 de abril, a las 17.00 horas, se celebrarán hinchables infantiles en Erés. El 25 de abril, también a las 17:00 horas, tendrá lugar en Santa Eulalia de Gállego la feria “Los Líquidos: vino, miel y aceite”.
El momento central llegará el domingo 26 de abril con el XXII Descenso de Nabatas, con salida a las 11.00 horas desde Murillo de Gállego y llegada en torno a las 13.00 horas a Santa Eulalia de Gállego. Durante el recorrido, la animación correrá a cargo de los Gaiters y gaiteras de Tierra Plana, que acompañarán el descenso tanto en la playa de Murillo como en el puente de la localidad.
La jornada concluirá a las 17.00 horas con la actuación del dúo REyMI en Biscarrués.
Las jornadas nabateras del río Gállego constituyen una de las principales citas culturales del territorio, una celebración del patrimonio y de la memoria histórica vinculada al río, que mantiene viva la tradición nabatera y la acerca al público de todas las edades.
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