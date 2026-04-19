La red ferroviaria de Aragón acumula más de 40 tramos con limitaciones de velocidad de hasta 30 km/h: dónde están y por qué se aplican

Después del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero, en el que 46 personas perdieron la vida por una colisión que, según apunta la investigación, podría estar relacionada con el mal estado de la vía, son muchas las alertas que se están lanzando sobre el deterioro de la red ferroviaria en España y han aumentado las medidas preventivas para que no minimizar los riesgos en la circulación, sobre todo con la implantación de limitaciones de velocidad que reclaman los propios maquinistas por seguridad. Más suspicacias y más restricciones en un momento de máxima tensión que, además, ya ha saltado a la escena política después de que el PP haya anunciado que impulsará en el Senado una comisión de investigación.

Con todo, una mirada a la situación actual de la red ferroviaria aragonesa constata que existen en la actualidad 42 tramos de seis líneas distintas en las que se están aplicando estas limitaciones de velocidad. Una reducción que llega a alcanzar los 30 kilómetros por hora en once de ellos y que otros trece afectan a la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Zaragoza y Barcelona en territorio aragonés. Son más de la mitad que existen en las 25 limitaciones que en total se aplicaron desde principios de año, que el ministerio ya anunció que se mantendrían hasta finales de 2026 y que ya provoca demoras permanentes de más de 20 minutos en el trayecto, además de haber suprimido varias expediciones al principio y al final de cada jornada para permitir que Adif acometa las habituales labores de mantenimiento en la infraestructura.

Son trece tramos, doce en la provincia de Zaragoza y uno en la de Huesca, sobre un total de 42 en toda la comunidad, de los que más de la mitad, 22, se localizan en la provincia de Zaragoza, otros 14 en la de Huesca y solo 6 en la de Teruel, cuatro de ellos localizados en la línea Zaragoza-Sagunto, todavía con las obras de electrificación en ejecución.Y de las 29 que se dan en la red convencional, hay 10 en la provincia de Zaragoza y 13 en Huesca, la gran mayoría, once, en la línea de Monzón.

Las seis líneas donde se localizan estas limitaciones de velocidad son, además de la de alta velocidad con Madrid y Barcelona o la de Monzón, otras cuatro también conocidas como la de Canfranc, en el tramo final desde Ayerbe (hay tres zonas con limitaciones entre 30 km/h y 60 km/h; la ya mencionada de Teruel; la línea Zaragoza-Bilbao en el entorno del municipio de Cortes de Navarra (tres tramos); y la de Caspe, que tiene ocho tramos afectados, cuatro de ellos sin poder superar los 30 km/h, uno a 50 km/h y otros tres a 60 km/h.

Y es que son hasta once tramos los que tienen impuesta una limitación de velocidad que impide superar los 30 km/h: tres en la línea de Monzón, 2 en la de Canfranc, 4 en la de Caspe y 2 en la de Bilbao. Si se descuentan los 13 tramos de la línea de alta velocidad, donde se permite circular hasta a 230 km/h, son otros 18 donde el límite está fijado entre 50 y 80 km/h.

Además, atendiendo al motivo por el que se limita la velocidad de paso para los trenes, se encuentra que esta medida no siempre está relacionada con el estado de la vía o de los aparatos que están en la infraestructura, aunque es cierto que son la gran mayoría. En el caso de Aragón, un total de 30 sobre las 42 totales están relacionadas con este motivo. El resto tienen que ver con el estado de la trinchera (4 casos), el del terraplén (otros 4), problemas con una obra o para proteger una actuación que se está desarrollando en la infraestructura (otros dos) y solo un caso tiene que ver con el estado de un túnel por el que pasa el tren, concretamente el punto entre Val de Pilas y Fabara en la línea de Caspe.

Las limitaciones de velocidad en la red feroviaria de España, repartidos por comunidades. / El Periódico

Por otra parte, la foto fija actual en España no deja en mal lugar a Aragón con respecto a otras comunidades, como Cataluña o Andalucía, donde los tramos con limitaciones de velocidad en 244 y 239 puntos afectados, respectivamente, es decir que los multiplican por cinco. Solo cinco territorios tienen mejor registro que los 42 zonas de Aragón: Extremadura (29), Murcia (17), Cantabria (16), Navarra (14) y La Rioja (10).

La respuesta oficial de Adif

Son datos que no facilita el gestor estatal de la infraestructura ferrovairia, Adif, que no aporta en sus fuentes oficiales este tipo de información. Aunque existe un portal web en el que se informa a los maquinistas, día a día, de cuáles son los tramos en los que se imponen estas limitaciones de velocidad. De hecho, hace solo una semana los 42 actuales eran 47. Pero no baja de esa cifra de forma habitual.

Sin embargo, desde Adif sí que informan de que "la seguridad no está comprometida en ningún punto de la red ferroviaria". "Precisamente, las limitaciones temporales de velocidad se implantan para garantizar la seguridad de la explotación y pueden estar derivadas por diferentes motivos, como causas ajenas por condiciones climatológicas o robos) o por el estado de la vía", explican.

Adif "tiene unos protocolos de actuación que permiten implantar dichas limitaciones para todos los casos, como avisos de personal de Adif o maquinistas las operadoras, afectaciones a los sistemas de señalización o comunicaciones por robos o alertas meteorológicas que emite la Aemet", expone el gestor público, que remarca que "en todos los casos, los técnicos establecen dichas limitaciones hasta comprobar la evolución de las afectaciones a la explotación".

"Se ha acordado con las operadores ferroviarias, suprimir las últimas circulaciones del día en la LAV Madrid-Barcelona para ampliar la franja horaria de trabajos de mantenimiento preventivo con el fin de ir suprimiendo aquellas limitaciones existentes y otras que se puedan implantar. Todas estas medidas tienen como claro objetivo reforzar el compromiso de Adif con garantizar la seguridad y fiabilidad de la red ferroviaria, tareas a las que se destinan todos los recursos materiales y técnicos necesarios", concluyen las fuentes oficiales de Adif.