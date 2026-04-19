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La ruta más bonita por el Pirineo: un recorrido entre cascadas, pozas y saltos naturales para toda la familia

La ruta de las Gorgas de Alba es uno de los principales atractivos del Valle de Benasque durante la primavera, gracias al aumento del caudal y a su fácil acceso para todo tipo de visitantes

Una de las rutas más bonitas del Pirineo

Una de las rutas más bonitas del Pirineo / HUESCA LA MAGIA

Carla Rodríguez

El Pirineo se ha convertido en un destino turístico durante las cuatro estaciones del año. El norte de la provincia de Huesca se llena cada semana de amantes de la montaña y los paisajes que buscan escapar de la tranquilidad durante unas horas. Después de que la nieve haya copado el protagonismo de casi todos los pueblos pirenaicos durante los últimos meses, la primavera trae de nuevo la oportunidad de hacer rutas senderistas en las que conoces en profundidad todos los encantos de la zona.

Con la llegada del buen tiempo y el deshielo en las cumbres, el Pirineo aragonés recupera uno de sus paisajes más llamativos. La ruta de las Gorgas que se encuentra en el entorno del Valle de Benasque, se convierte en un reclamo natural que combina accesibilidad y belleza en un mismo recorrido.

El itinerario, que parte desde las proximidades del Hospital de Benasque, sigue el curso del río Alba a través de un sendero bien acondicionado. A lo largo del trayecto, el visitante se adentra en un bosque húmedo y frondoso donde el agua es la gran protagonista. Cascadas, saltos y pozas naturales dibujan un paisaje en constante movimiento, especialmente en primavera, cuando el caudal está perfecto.

Panorámica de la ruta de las Gorgas del Alba

Panorámica de la ruta de las Gorgas del Alba / SERVICIO ESPECIAL

Las gorgas como elemento fundamental

Uno de los elementos más característicos de la ruta son las propias gorgas, formaciones rocosas esculpidas durante siglos por la erosión del agua. Las pasarelas y pequeños puentes instalados en el recorrido permite contemplarlas de cerca, pudiendo ofrecer una experiencia ofreciendo una experiencia segura y apta para todo tipo de públicos.

Su escasa dificultad y corta duración han convertido este enclave en una opción muy demandada tanto por familias como por excursionistas ocasionales. En este sentido, el auge del turismo de naturaleza ha reforzado el atractivo de destinos como Benasque, que en primavera vive uno de sus momentos de mayor afluencia.

No obstante, el incremento de visitantes también plantea retos. Desde entidades locales se insiste en la necesidad de conservar el entorno, recomendando al uso responsable de los senderos y el respeto por un espacio natural.

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Las Gorgas de Alba se consagran como uno de los rincones imprescindibles del Pirineo en esta época del año, un lugar donde el sonido del agua y el paisaje recuerdan la riqueza de Aragón.

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