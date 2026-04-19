Sanidad invertirá 2,4 millones de euros en mejoras en el centro de salud de Casetas

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha licitado por 2.427.836,06 euros las obras de mejora de la eficiencia energética del centro de salud de Casetas, con un plazo de ejecución de ocho meses, para reducir el consumo energético del edificio y mejorar las condiciones de uso y el confort de usuarios y profesionales.

La actuación contempla una intervención integral centrada en mejorar el comportamiento térmico del inmueble y modernizar sus instalaciones conforme a criterios actuales de eficiencia energética y sostenibilidad, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa. Entre las medidas previstas figuran trabajos en la envolvente del edificio, con refuerzo del aislamiento en fachadas y cubiertas, sustitución de carpinterías exteriores e incorporación de sistemas de protección solar.

Asimismo, el proyecto incluye la renovación de los sistemas de climatización y la sustitución de la iluminación interior por otras soluciones más eficientes, con el objetivo de disminuir la demanda energética del centro y optimizar su funcionamiento.

Las obras se han licitado mediante procedimiento abierto y el plazo de presentación de ofertas finaliza el 18 de mayo de 2026. Las actuaciones fueron publicadas el 9 de abril.

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La intervención está cofinanciada con fondos europeos del Programa FEDER Aragón 2021-2027, dentro de la actuación SAN01 “Eficiencia energética en el Servicio Aragonés de Salud”, orientada a fomentar la reducción del consumo energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero.