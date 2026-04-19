Vuelve la huelga de médicos a Aragón y esta vez durará dos semanas: una 'patata caliente' para el Gobierno y afecciones para los pacientes

Los médicos de los centros de salud y de los hospitales de Aragón se sumergen este lunes en una huelga sanitaria que durará dos semanas y que puede hacer mucho daño al sistema y a la atención al paciente. Visto el último dato de las listas de espera quirúrgicas en la comunidad, donde las demoras de más de seis meses se han disparado a más de 6.000 personas como consecuencia de la semana de paro de marzo, es innegable que casi diez días de huelga -el 1 de mayo no habrá- van a hacer mucho daño.

El paro de los médicos, además, llega en forma de patata caliente para el futuro Gobierno de Aragón que se configurará tras el pacto entre PP y Vox que se anunciará esta semana. En la consejería de Sanidad tendrán que sentarse a negociar de inmediato con los sindicatos, escuchar sus reivindicaciones laborales y actuar pronto porque la huelga podría enconarse y volverse indefinida. Cesm Aragón y Fasamet no van a dar la batalla por perdida y, aprovechándose de la coyuntura de cambio en el Gobierno, presionarán lo que haga falta para conseguir, entre otras cuestiones, que se equipare el pago de las guardias al del resto de comunidades o garantizar las citas en Primaria en tres días.

La huelga de esta primera semana es autonómica (del 20 al 24) y la próxima será nacional (del 27 al 30 de abril) contra la reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Pero este trasfondo lo mismo le da al paciente, que sufrirá las consecuencias tanto en los centros de salud como en los hospitales. La más inmediata será la suspensión de operaciones previstas si los médicos están de huelga, algo que, vistos los antecedentes, es indiscutible que pasará. Durante la semana de paro de febrero se cancelaron 921 intervenciones y en marzo fueron 843, así que aquellos pacientes que tengan programadas cirugías -no urgentes ni graves- para las dos próximas semanas deben estar en alerta. Tal y como ha ido contando EL PERIÓDICO en los últimos meses, muchos aragoneses se enteran horas antes de la cancelación de su operación e, incluso, algunos cuando ya habían ingresado.

"Una catástrofe", según Bancalero

El propio consejero en funciones de Sanidad, José Luis Bancalero, ya aventuró hace unos días que dos semanas de huelga va a ser "una catástrofe" para la gestión sanitaria. A él los sindicatos convocantes le piden "acabar con una situación de precariedad laboral", acordar los incentivos en los centros de difícil cobertura y cumplir íntegramente los acuerdos sobre Atención Primaria firmados en 2023 y 2025.

En los centros de salud, donde el seguimiento de la huelga no está teniendo el tirón que sí se percibe en los hospitales, la atención a los pacientes se espera dentro de la normalidad, aunque sí habrá una consecuencia directa del paro médico: la repetición de análisis de sangre. Dado que las muestras se analizan en los laboratorios de los hospitales, han sido numerosos los casos de personas que tras sacarse sangre en su centro de Atención Primaria en los días de huelga no han tenido los resultados porque no han sido analizados por falta de profesionales. Eso ha derivado en que los pacientes se hayan tenido que volver a repetir los análisis.

Quejas de los otros sindicatos

La patata caliente para el Gobierno no solo es el paro médico de Cesm Aragón y Fasamet, sino que los otros sindicatos de la mesa sectorial (CSIF, UGT, FTPS y CCOO) también han puesto contra las cuerdas al Salud en los últimos días. Amenazaron con una huelga si no se escuchaban sus reclamaciones, aunque parece que la reunión del viernes con la gerente del Salud, Ana Castillo, arrancó el compromiso para retomar la mesa sectorial, su principal reivindicación, y esta semana volverán a tener otra reunión.

Los temas claves que quieren abordar los colectivos son el nuevo modelo de carrera profesional, incluyendo al personal temporal y el estudio del desbloqueo del nivel IV. También la mejora de retribuciones en guardias, noches y festivos. Además, han mostrado su malestar porque el Salud sí se habían reunido con las organizaciones médicas de Cesm Aragón y Fasamet tras el anuncio de la convocatoria de huelga que empieza este lunes.