Más de 1.100 familias de Aragón se han beneficiado de los programas de apoyo de la DGA en dos años

El Departamento de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, ha presentado este lunes en Teruel el balance de tres programas de apoyo a las familias: los grupos de acompañamiento en el duelo tras el suicidio de un ser de querido y ante una pérdida perinatal y el servicio de orientación y atención psicológica a familias de personas con conductas de riesgo y adicciones.

Tal y como ha explicado la directora general de Familia, Infancia y Natalidad, Eva Fortea, estos tres grupos de apoyo tienen como objetivo principal que "ninguna familia en Aragón se sienta sola" al enfrentar situaciones que pueden desbordar su capacidad para afrontarlas por sí mismas.

Fortea ha estado acompañada por Javier Ibáñez, del Centro de Psicología Psicara, que ha sido la entidad mediante las que se han sostenido estos servicios en los dos últimos años junto a la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre, también en Huesca.

Así, los grupos terapéuticos para familias supervivientes tras el suicidio de un ser querido, iniciados en 2024 de la mano de Psicara, han ofrecido un entorno "seguro, confidencial y estructurado" a dos grupos en Zaragoza -con 5 y 7 participantes- y otro grupo en Huesca -con 5 asistentes- coordinados por dos psicólogas expertas. En estas sesiones de hora y media de duración cada persona puede abordar su proceso de duelo, atendiendo a las particularidades y circunstancias de su caso, y evitar el riesgo de cronificación.

En total se han desarrollado medio centenar de sesiones en dos años, precedidas de entrevistas personales e individualizadas, y la valoración por parte de quienes han formado parte del programa ha sido "muy positiva".Por su parte, el grupo de duelo perinatal se puso en marcha en Teruel para acompañar a familias que han sufrido la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o sus primeros días de vida.

Este servicio, que ha visto aumentar su demanda y está atendiendo en 2026 a siete personas busca "romper el silencio social" que rodea a este tipo de pérdidas y acompañarles para reforzar su resiliencia. "Este tipo de pérdida conlleva un dolor profundo que a menudo es difícil de expresar y que, en muchas ocasiones, se vive en silencio o con escasa comprensión social", ha resaltado Fortea.

En este contexto, el grupo de apoyo ofrece "un entorno seguro, respetuoso y confidencial" en el que los participantes pueden compartir sus vivencias y que obtienen respaldo para integrar esa pérdida en su historia vital. El programa pasó de tener dos miembros en 2024 que participaron en dos sesiones, a reunir a 9 personas en 11 sesiones y llegar, en 2026, a 7 participantes que han llevado a cabo 16 sesiones hasta la fecha.

Las familias ante las adicciones

Desde la Dirección General se ha destacado especialmente el impacto del servicio de orientación y atención psicológica a familias de pacientes con conductas de riesgo y adicciones, que se ha prestado a través de Proyecto Hombre en Huesca y en Zaragoza y de Psicara en Teruel.

Esta iniciativa ha dado respuesta a más 1.100 familias aragonesas preocupadas por el uso de sustancias y adicciones comportamentales en sus hijos e hijas. En 2024 se atendió a 546 familias, con 389 nuevas solicitudes, y en 2025 subió a 559 familias, de las cuales 418 fueron nuevas altas: en la rueda de prensa se ha destacado que la atención a las familias en los que las conductas adictivas y de riesgo tenían como protagonistas a menores de edad y se pasó de 53 casos en 2024 a 83 en 2025.

Noticias relacionadas

Desde la Dirección General se ha remarcado que, más allá de las cifras, lo fundamental es la valoración cualitativa de estos tres programas en conjunto, ya que "detrás de cada dato hay una historia vital que merece atención especializada". El objetivo de estos programas, con más de un millar de familias beneficiarias, ha sido "fortalecer una red de apoyo más sólida y humana" en todo el territorio aragonés y que ha garantizado un acompañamiento profesional "cercano y profesional" a todos sus participantes desde 2024.