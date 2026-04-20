Arranca una nueva semana de huelga médica en Aragón: "Bancalero, escucha, esta ya es tu lucha"

Arranca una nueva huelga médica en Aragón. Esta semana, solo en Aragón. Como ya hicieron en diciembre, en febrero y en marzo, en estas tres ocasiones tanto a nivel nacional como autonómico, los médicos aragoneses han frenado este lunes su actividad para exigir el Ejecutivo de Jorge Azcón (PP), en funciones, mejoras en sus condiciones laborales y retributivas y equipararlas a las de otras regiones. Los paros han sido convocados solo en la comunidad por los sindicatos CESM y Fasamet ante la que consideran una "falta de respuestas" de la consejería de Sanidad. Por eso, han arrancado la jornada con una concentración a las puertas del Salud, en Zaragoza, en la que han clamado al unísono "Bancalero, escucha, esta ya es tu lucha". La huelga se extenderá hasta este viernes, 24 de abril, y enlazará con la nacional, convocada para la semana siguiente, del 27 al 30 de abril, para exigir un Estatuto Marco propio.

"Hay cosas que dependen del ministerio, pero hay otras cosas que sí que dependen de la comunidad y son las que estamos exigiendo (esta semana)", ha compartido Pilar Ruiz, neuróloga del hospital Royo Villanova de Zaragoza, que puesto como ejemplo "el precio de la hora de la guardia" o "la carrera profesional". La especialista también ha criticado que no hay contratos "justos y adecuados". "En mi hospital nos hemos quedado sin contratos y no los han sacado, y eso es un maltrato a la persona y a los pacientes", ha ejemplificado.

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Pilar Ruiz ha sido una de las profesionales que este lunes se ha sumado a la huelga. Según los datos del Departamento de Sanidad de la DGA, el segumiento de este primer día ha sido de un 9,83%. Desde la consejería han concretado que han secundado los paros 386 profesionales de los 3.927 efectivos reales. Por provincias, el seguimiento mayoritario ha sido en Zaragoza, donde han frenado su actividad 347 profesionales de 2.971 (11,68%). En Teruel han sido 17 de 371 (4,57%) y, en Huesca, 22 de 584 (3,77%). Por ahora no conocen cuántas operaciones se han suspendido.