Avanza el proceso de escolarización en Aragón: 6.466 solicitudes recibidas a dos días de que cierre el plazo

Avanza el proceso de escolarización en Aragón. A dos dias de que cierre el plazo para que las familias puedan solicitar centro educativo para el próximo curso escolar (2026-2027), el Gobierno aragonés ya ha recibido 6.466 solicitudes. De estas, 4.888 son en la provincia de Zaragoza, 990 en la de Huesca y 588 en la de Teruel, según han informado desde el Departamento de Educación. La fecha límite para demandar escuela es este miércoles, 22 de abril, a las 14.00 horas.

Hasta entonces, se espera que demanden plaza en los centros de Aragón los 8.669 niños y niñas de tres años nacidos en 2023 en la región. La solicitud se realiza a través de la página web educa.aragon.es/admision.

Una vez finalice el proceso para solicitar plazas el 16 de abril, comenzará el baremo y las listas se publicarán el 4 de mayo. El día 8 del mismo mes se celebrará el sorteo público para dirimir empates. Tres días después, el 11 de mayo, se compartirán las listas provisionales. Las listas definitivas se darán a conocer el 15 del mismo mes (mayo).

Publciadas las listas definitivas, se abrirá el proceso de matriculación. En el caso de Infantil y 1º de Primaria, las familias podrán hacer la inscripción a partir del 26 de mayo y hasta el 1 de junio. Desde 2º de Primaria y hasta Secundaria, el plazo de matriculación será del 19 al 25 de junio.

Noticias relacionadas

Con el fin de facilitar el proceso, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha habilitado un teléfono de atención a las familias (876 03 67 64), que ya está operativo, así como distintos puntos de atención presencial para resolver dudas en la propia consejería, en los Servicios Provinciales y en varios centros educativos de Zaragoza, como el CPI Espartidero, los CEIP Calixto Ariño y Camón Aznar y el CPEPA Juan José Lorente.