La escuela pública de Aragón convoca una huelga de dos días en mayo contra la concertación del Bachillerato

Todas a una. Las entidades en defensa de la escuela pública -sindicatos, federaciones y fuerzas políticas de izquierdas- han convocado una huelga los días 19 y 20 de mayo para rechazar la implantación del Bachillerato concertado en Aragón. También se concentrarán los miércoles 22 y 29 de abril y 6 y 13 de mayo en los centros públicos de Aragón. A estas movilizaciones suman el recurso contencioso-administrativo que ya anunciaron que interpondrían ante la Justicia y que, según han informado este lunes, está en elaboración. Las convocantes han explicado que este martes se reunirán con su abogada para ultimar detalles´antes de presentarlo. "Jurídicamente se nos ha dicho que tiene posibilidades de ser atendido", han afirmado.

Además de las movilizaciones en forma de protesta y huelga, las organizaciones de Aragón que rechazan el Bachillerato concertado van a presentar un escrito en el que los claustros y responsables escolares de los colegios e institutos públicos aragoneses reflejarán sus "necesidades". Las convocantes han compartido que esto servirá como "argumento de que el dinero que se va a desviar a concertar el Bachillearto serviría para atender las necesidades de esos centros". El documento se registrará mediante un acto público y la fecha está todavía por determinar.

También han explicado que van a organizar asambleas informativas en "al menos 11 barrios de Zaragoza", en Huesca, en Teruel y en localidades como Tarazona, Ejea, Calatayud, Caspe, Sabiñánigo, Fraga, Graus, Jaca y Barbastro "con el objetivo de que toda la ciudadanía pueda unirse a la defensa de lo público".

"Quienes defendemos la escuela pública exigimos al Gobierno de Aragón lo que ya comprometimos hace dos meses con algunos partidos políticos", han defendido las convocantes, que esperan que la comunidad educativa, que en los últimos meses ha mostrado su "cansancio" por "la falta de recursos que tiene" se sume a todas estas acciones. "Esta detracción va a afectar a toda la escuela pública, allá donde se encuentre. La escuela pública es la que está en cualquier parte del territorio, la que llega a cualquier parte del territorio. Por lo tanto, hay que defenderla y defenderla con mayúsculas", han afirmado.

Con estas acciones, las entidadesbuscan mostrar su rechazo a la implantación del Bachillerato concertado a partir del curso que viene (2026-2027) en Aragón, que consideran un "ataque" a la escuela pública. Se trata esta de una medida impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón (PP), en funciones desde el 8 de febrero y pendiente de firmar un pacto con Vox, como sucedió la semana pasada en Extremadura.

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En enero, solo unas semanas antes de las elecciones autonómicas, anticipadas, del 8 de febrero, el sindicato CGT convocó una huelga de tres días contra la concertación del Bachillerato, una medida que Jorge Azcón incluyó en su programa electoral de 2023, que firmó con Vox en agosto de aquel año y que mantuvo para la cita con las urnas del pasado febrero. El resto de sindicatos se desmarcaron por el contexto electoral. En esta ocasión, todos se suman a la convocatoria. "Es un ataque a la escuela pública. Y la escuela pública la conformamos docentes, la conforman las familias y la conforma el alumnado y el resto de personal no docente. Por lo tanto, creemos que necesitamos esa unidad de acción que se vea como escuela pública. No como sectores, sino como la escuela pública", han señalado.