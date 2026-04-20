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Humberto, primer inmigrante que consigue solicitar la regularización en Zaragoza: "Con esto buscamos integración y tranquilidad"

La regularización de migrantes empieza oficialmente con normalidad con las primeras solicitudes ya registradas en Aragón mientras siguen las filas de más de siete horas para conseguir los documentos en la ventanilla centralizada del Ayuntamiento de Zaragoza

Humberto Herrero, tras completar su solicitud en la oficina de Correos del paseo de Indepencia de Zaragoza.

Humberto Herrero, tras completar su solicitud en la oficina de Correos del paseo de Indepencia de Zaragoza. / JAIME GALINDO

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

Humberto Herrera, natural de Venezuela, ha sido el primer migrante que ha conseguido completar el proceso de regularización de inmigrantes en este primer día en el que los solicitantes podían iniciar oficialmente el trámite, después de la modificación legislativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para esta regularización extraordinaria que se espera que pueda llegar a las 500.000 personas en todo el país.

Después de más de dos horas y media (para un trámite que está previsto que dure media hora) en la ventanilla habilitada en la sede central de Correos, en el paseo de Independencia de Zaragoza, Humberto ha conseguido registrar su solicitud. Pero la espera ha merecido la pena.

Se va a cumplir un año desde que Humberto llegó a España, donde reside con su pareja, pero toda su familia sigue en Venezuela. Ahora, con los papeles en curso, espera poder iniciar una nueva etapa en su vida. "En este proceso de regularización busco personalmente tranquilidad. Poder terminar de integrarme al país, que es todo lo que buscamos nosotros los migrantes. Y seguir aportando al país e ir a más con estas opciones que ahora nos dan", explica. En este tiempo, a pesar de no tener la documentación en regla y de las dificultades para encontrar empleo, ha trabajado realizando "reformas en casas y departamentos", un sector, el de la construcción y la albañilería, en el que falta mano de obra en España.

Humberto Herrero intentó anticiparse a los trámites y, este lunes, se ha convertido en el primer migrante en hacer la solicitud en Zaragoza. Y reconoce que es un asunto de tal importancia que le dio "absoluta prioridad" en su vida. "La verdad es que le di mucha prioridad: supuse que iba a ser algo que se iba a colapsar y desde que vi las noticias, traté de reunir los requisitos con tiempo y hacer todo lo que debía", concreta. Así, ha llegado a este primer día de trámites con todo hecho, lo que le ha permitido iniciar la solicitud en tiempo y forma.

"Traté de conseguir mi documentación con tiempo, hice todo de forma telemática y personalmente no tuve que hacer ninguna fila para nada. Incluso mi cita para venir aquí hoy la hice por internet el mismo día que se abrió y de verdad, sin problema", explica.

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Después de un año de incertidumbre e inestabilidad, ahora espera conseguir "tranquilidad", terminar de integrarse en la ciudad y, sobre todo, "tener esa tranquilidad de poder afianzarnos en un lugar". En un momento en que su país de origen está sumido en profundos cambios, desde que el presidente de EEUU capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, Humberto ansía poder reencontrarse con su familia "en un futuro cercano".

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