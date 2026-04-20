Ibercaja Gestión capta 414 millones de euros de inversión durante el primer trimestre del año: son 7,8 de cada 100 euros que entran en el sector

El incremento de las tensiones geopolíticas ha provocado fuertes episodios de volatilidad en el trimestre, poniendo a prueba la tolerancia al riesgo de los inversores. En este complicado entorno, la industria de fondos de inversión consigue atraer más de 5.250 millones de euros de nuevas entradas, consolidándose estos productos entre las soluciones de ahorro preferidas por las familias españolas para canalizar su ahorro financiero. En ese sentido, Ibercaja Gestión, en un entorno de mercado difícil, ha logrado 414 millones de euros de aportaciones en el primer trimestre del año.

Ibercaja Gestión es una de las protagonistas de dicho dinamismo, capturando 7,8 de cada 100 euros que entran en el sector entre enero y marzo. En concreto, la cifra de nuevas aportaciones de Ibercaja asciende a 414 millones de euros, cifra que permite a la gestora de Ibercaja situarse en el top de entidades nacionales con mejores registros de captación.

“En este arranque de año, hemos adaptado nuestra estrategia al nuevo entorno tomando cada vez mayor protagonismo las entradas a productos con un mayor grado de diversificación, productos perfilados y Gestión Discrecional de Carteras en el segmento de Banca Privada”, explica el director de Negocio de Ibercaja Gestión, Miguel López, quien pone en valor la destacada labor de asesoramiento que la red de oficinas de Ibercaja está haciendo en este “complicado” ejercicio.

A diferencia de años anteriores, en los que “la búsqueda de certeza a través de soluciones de renta fija con objetivo de rentabilidad protagonizó la actividad comercial, en un entorno de mercado distinto”, desde Ibercaja Gestión se está apostando en este 2026 por impulsar la diversificación a través de carteras globales gestionadas activamente, tanto de renta fija como mixtas defensivas en las que la presencia de renta variable está limitada.

Este tipo de soluciones están teniendo una gran acogida entre los clientes de Ibercaja y, a cierre de marzo, acumulan nuevas entradas próximas a los 1.000 millones de euros, convirtiéndose en la punta de lanza de la actividad comercial de Ibercaja. Uno de los últimos fondos lanzados por Ibercaja Gestión, Ibercaja Cartera Conservadora, con aportaciones superiores a los 800 millones de euros en el trimestre, se posiciona en el top 10 de fondos más vendidos en España entre enero y marzo.

Crece el volumen de clientes

En unas circunstancias en las que el comportamiento de los mercados financieros ha drenado más de 320 millones de euros de activos bajo gestión en Ibercaja Gestión, el dinamismo de las aportaciones de los clientes permite a Ibercaja incrementar el patrimonio gestionado en fondos de inversión en 85 millones de euros durante los tres primeros meses del año. Este porcentaje equivale al 0,3% de crecimiento en el trimestre, en línea con el experimentado por el sector.

Los 28.882 millones de euros gestionados en fondos de inversión constituyen un nuevo récord para el Banco y le permiten mantener la cuota de mercado en el trimestre en 6,4%, que le afianza en el top 5 de entidades nacionales con mayor volumen administrado del sector.

“Además de seguir creciendo en volúmenes, continuamos incrementando la base de clientes que confían en los fondos de inversión para optimizar su ahorro financiero. Finalizamos marzo con 264.335 clientes, tras sumar más de 750 desde los primeros días de enero”, apunta Lily Corredor, directora general de Ibercaja Gestión.

Crecimiento consistente

“La consistencia en el dinámico comportamiento en los últimos años y los logros conseguidos son fruto de la confianza de nuestros clientes y de la labor de asesoramiento realizada por los profesionales de la red de oficinas; de las soluciones anticipadas para captar las oportunidades de los diferentes entornos de mercado; y de las rentabilidades positivas de toda la gama de nuestros fondos de inversión a pesar del complicado contexto de mercado” señala Miguel López, director de Negocio de Ibercaja Gestión.

En este sentido, desde la gestora de Ibercaja señalan la importancia de los fondos de inversión dentro del asesoramiento global de los clientes de la entidad. Estamos ante una solución que, gracias a sus rentabilidades y óptima fiscalidad, se consolida entre las preferidas por los clientes de Ibercaja. En el periodo comprendido entre 2023-2026, el asesoramiento ha sido un pilar fundamental que ha permitido a los clientes de Ibercaja beneficiarse, gracias a una acertada estrategia de producto, del favorable entorno que hemos tenido en los últimos años.

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“Los clientes han respondido y hemos experimentado un crecimiento sustancial. Año tras año, en los últimos ejercicios, nuestra cifra de clientes de fondos de inversión ha crecido. En concreto, desde diciembre de 2022 hasta el cierre de este primer trimestre de 2026 hemos logrado aumentar un 23% el número de clientes, que supone 49.300 nuevos partícipes”, indica López.