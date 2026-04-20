El Parque de Atracciones de Zaragoza apura sus opciones para salvar la temporada: "¿No abrir? Ni lo pensamos"

Las incógnitas que rodean al presente y futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza son muchas. El problema es que la mayoría no tienen respuesta, al menos no por ahora, porque el futuro de las instalaciones depende de la situación financiera y concursal en la que se encuentra Parques de Atracciones de Zaragoza (PAZ), la sociedad gestora que se ha encargado durante los últimos 50 años de las instalaciones y que se ha visto obligada a abrir por exigencia del ayuntamiento y en el último momento. Una situación que abre un horizonte más que incierto.

PAZ ha abierto en el último momento con 23 atracciones operativas y con un único propósito: cumplir con las comuniones que tenía acordadas desde hace un año, antes de que se llegara a la situación actual.Fuentes de la sociedad explican que su objetivo es abrir a partir de junio al público en general, pero no saben si podrán hacerlo y, de ser así, con cuántas atracciones, aunque su propósito es hacerlo con el 100%. «Dependerá de las limitaciones que nos imponga el administrador concursal pero estamos trabajando a contracorriente para poder dar el mejor servicio», resumen. Eso sí, la intención es clara. ¿Existe la opción de no llegar a abrir esta temporada? «Ni lo pensamos», responden de forma categórica.

Entrada del Parque de Atracciones. / ZARAG

La situación financiera de PAZ ha llevado a su gestor, Jesús Morte, a solicitar un concurso de acreedores, por lo que el futuro del parque dependerá de las limitaciones económicas que ponga el administrador concursal que asuma la gestión de la sociedad.

Según ha podido saber este diario, si finalmente se produce la apertura del parque, se hará, posiblemente, a pérdidas. Primero porque las polémicas siempre tienen un efecto negativo. Y segundo porque su puesta a punto será progresiva, lo que disminuye el interés de la gente.

Los resultados de la temporada pasada ya no fueron buenos y el número de usuarios se redujo hasta un 37%, pasando de las 235.000 pulseras vendidas en 2024 a las 147.000 del año pasado. En 2023 cerraron con 228.000 entradas y en 2022, con 216.000, tras dos años —2020 y 2021— marcados por la pandemia, lo que ocasionó unas importantes pérdidas a la sociedad.

"No es rentable"

Según los gestores, hace años que la rentabilidad no es la deseada. «El parque de Zaragoza no es rentable en sí mismo, o buscas alternativas o es una ruina porque el público es el que es», explican. Es por eso que PAZ amplió su negocio con la organización de eventos, comuniones, la fiesta de la cerveza en Pilares, Halloween o actos de partidos políticos, comunidades y colectivos. «Nuestro público es familiar, nos dirigimos a niños entre los 12 y los 14 años que vienen acompañados por sus padres y que siempre que vienen se encuentran lo mismo», explican fuentes de la sociedad, que admiten que hace años que no se ha invertido en una atracción nueva. «Son muy costosas y cuando uno sabe que le quedan pocos años de concesión no invierte ese dinero porque es muy difícil amortizarlo. Se necesitan muchos años», confiesan.

La sociedad PAZ ha hecho lo imposible y en tiempo récord. Hay que tener en cuenta que esta temporada, en principio, iba a reabrir las instalaciones la sociedad que ganó el concurso público, Moncayo Leisure, formada por PAZ (tiene el 20 %) y el grupo inversor argentino Fenix Entertainment Europe (el 80 %). Tenían que hacerlo a finales de febrero, una vez que se hiciera el traspaso entre las sociedades. Pero primero se solicitó una ampliación de un mes y, después, la nueva sociedad renunció a tomar las riendas al existir un problema interno entre las dos partes implicadas en Moncayo Leisure. El ayuntamiento optó por obligar a Jesús Morte a abrir el centro de ocio, como fuera.

Entrada principal al Parque de Atracciones de Zaragoza. / CARLA GREENWOOD

Esta situación ha provocado que la revisión anual de las atracciones se haya retrasado. PAZ no tenía intención alguna de ser el único responsable de poner a punto el centro de ocio, por lo que no había iniciado el proceso de puesta a punto de las atracciones. Es por este motivo por el que, una vez que el ayuntamiento le obligó a abrir para dar cobertura a las comuniones ya contratadas, tuvo que acelerar el proceso. Ahora mismo solo 23 atracciones tienen el visto bueno de los técnicos y se prevé revisar dos nuevas por semana. Las próximas previstas para estar operativas son Jurásic Car, Rodeo y Dream River.

La puesta en marcha del resto dependerá de las limitaciones y prioridades que ponga el administrador concursal, que no tienen por qué ser la apertura total del parque. Ponerlo en marcha es costoso y solo en energía la factura mensual ronda los 20.000 euros, con picos que han llegado a los 33.000 euros. Tampoco resulta nada barato poner en marcha las atracciones de agua, puesto que todos los días se rellenan los tanques.

Noticias relacionadas

Mientras, sigue la negociación del erte de su plantilla y con la subrogación en el aire, ya que el concejal de Presidencia, Ángel Lorén, aseguró la semana pasada que por el tipo de contrato del ayuntamiento con la empresa gestora la subrogación no era obligatoria.