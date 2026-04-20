Paulo Pinto: «El horno híbrido de Zaragoza nos sitúa a la vanguardia de la descarbonización»

Verallia, líder europeo y tercer productor mundial de envases de vidrio, acaba de estrenar en su planta de Zaragoza su primer horno híbrido a nivel mundial. Unas instalaciones en las que ha invertido 63 millones de euros y que marcan un avance significativo en la estrategia de descarbonización del grupo cuyo objetivo es alcanzar la reducción de emisiones de CO₂ en un 90% para 2040. La planta de Zaragoza es uno de los siete centros productivos con los que la compañía cuenta en Iberia y emplea a más de 200 personas. La reciente inversión acometida en ella ha sido reconocida de interés autonómico por el Gobierno de Aragón, destacando su importancia económica e industrial para la región.

¿Cómo se sitúa Verallia dentro del mercado de envases de vidrio en España? ¿Qué les diferencia de otras empresas?

Verallia ocupa una posición destacada en el mercado español, no solo por su volumen de producción, sino también por su enfoque en la innovación y la sostenibilidad. Lo que nos diferencia de otras empresas del sector es nuestro compromiso con la descarbonización, la eficiencia energética y la flexibilidad en el diseño y la producción de envases.

A través de nuestra planta de Zaragoza, estamos implementando tecnologías pioneras como el horno híbrido, que reduce las emisiones y mejora la eficiencia. Este compromiso con la sostenibilidad nos ha permitido ganar la confianza de clientes exigentes en sectores como el vino, la cerveza o los espirituosos.

¿Qué cambia en la planta de Zaragoza con la entrada en servicio del horno híbrido?

El horno híbrido transforma la planta de Zaragoza en un centro de producción más eficiente y sostenible. Nos permite reducir significativamente las emisiones de CO 2 , hasta un 50-60%, al mismo tiempo que incrementa nuestra capacidad de producción. Con este horno, también ganamos en flexibilidad, pudiendo fabricar una mayor variedad de envases y responder mejor a las necesidades de nuestros clientes. Además, Zaragoza se posiciona como un referente dentro de Verallia, contribuyendo a lograr nuestro objetivo final: la reducción de emisiones de CO 2 en un 90% para 2040.

Inauguración del nuevo horno hibrido en la planta de Zaragoza. / VERALLIA

Han invertido casi 63 millones. ¿En cuánto tiempo esperan convertir ese esfuerzo en ventaja competitiva?

Este esfuerzo de inversión está orientado a generar ventajas competitivas tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, la planta de Zaragoza ya está produciendo más envases, hasta 1,3 millones al día, con una mayor eficiencia y flexibilidad, lo que nos permite atender mejor a nuestros clientes. A largo plazo, esta inversión nos posiciona como líderes en sostenibilidad dentro de la industria del vidrio. Creemos que el retorno de esta inversión será visible a medida que el mercado valore cada vez más los envases sostenibles, y como consecuencia, consolidar nuestra presencia en el mercado.

¿Qué aprendizaje deja Zaragoza para el resto del mapa industrial de Verallia en Iberia?

Zaragoza ha sido un proyecto piloto muy importante, tanto a nivel tecnológico como de sostenibilidad. Los aprendizajes obtenidos en cuanto a la implementación del horno híbrido, la electrificación del proceso y la reducción de emisiones serán aplicables en otras plantas del grupo en Iberia. Además, la planta de Zaragoza demuestra cómo la combinación de innovación, sostenibilidad y eficiencia puede transformar una instalación industrial y convertirla en un referente dentro del sector.

La inversión total ha sido de 63 millones de euros y el objetivo es reducir las emisiones de CO2. / VERALLIA

¿Este salto tecnológico traerá también nuevos perfiles de empleo y más cualificación en la planta?

Definitivamente. La introducción de tecnologías innovadoras como el horno híbrido requiere perfiles altamente cualificados. Además, este tipo de proyectos también implica formación continua para el personal actual, para que puedan operar y mantener las nuevas instalaciones de manera eficiente. En la planta de Zaragoza, en la que operamos ya con 200 empleos directos, estamos viendo cómo la digitalización y la automatización generan una demanda de nuevos perfiles profesionales, y este proceso se va a intensificar en los próximos años.

Cuando el horno esté a pleno rendimiento, la planta incrementará su producción hasta 1,3 millones de envases al día. ¿Existe tanta demanda en el mercado?

Los consumidores y las empresas están cada vez más comprometidos con la sostenibilidad, lo que se reflejará en demanda de envases más ligeros, reutilizables y con una menor huella de carbono. El aumento de capacidad en la planta de Zaragoza nos permitirá responder a esta demanda y ofrecer productos más sostenibles sin comprometer la calidad. Estamos preparados para dar soporte a clientes que buscan cumplir con sus propios objetivos de sostenibilidad.

Además de la construcción de este nuevo horno, ¿Qué otras medidas está tomando la empresa ?

La descarbonización es una prioridad para Verallia. En 2024 pusimos en marcha un horno 100% eléctrico en nuestra planta de Cognac, en Francia, un avance pionero en la fabricación de envases de vidrio. Un año antes, en Montblanc (Tarragona), inauguramos una nueva línea de producción equipada con el primer feeder eléctrico, una solución que permite conducir el vidrio de forma más sostenible. Y ahora, contamos con el horno híbrido en Zaragoza. Pero también estamos trabajando en otras iniciativas para esta planta como la instalación de una planta fotovoltaica, que permitirá que parte de nuestra producción se realice con energía renovable de autogeneración. También estamos invirtiendo en la mejora de la eficiencia energética en todas nuestras plantas y en la incorporación de mayor cantidad de vidrio reciclado, lo que no solo reduce el impacto ambiental, sino que también contribuye a la economía circular.

El horno llegará a producir hasta 1,3 millones de envases al día. / VERALLIA

Clientes y consumidores piden cada vez envases más ligeros y menor huella de carbono. ¿Cómo lo logra Verallia?

Verallia responde a estas demandas a través de la innovación continua en el diseño de nuestros envases. El horno híbrido, por ejemplo, nos permite producir envases más ligeros sin comprometer su calidad ni resistencia. Además, estamos incrementando el contenido reciclado en nuestros productos, lo que reduce la necesidad de materias primas vírgenes. Nuestra apuesta por la sostenibilidad no solo se limita a la producción, sino que también incluye el diseño de envases más eficientes.

¿El vidrio y la reutilización de envases son la solución para contribuir a frenar la crisis climática?

Es un material infinitamente reciclable y, cuando se utiliza adecuadamente, tiene un impacto ambiental mucho menor que otros materiales, como el plástico. En Verallia, apostamos por la economía circular, donde la reutilización de los envases de vidrio juega un papel crucial.

"En Verallia apostamos por la economía circular, donde la reutilización de los envases de vidrio es crucial" Paulo Pinto — Director general de Verallia Iberia

¿Cree que tanto las empresas como los clientes son conscientes y están adaptando sus hábitos de consumo?

Las empresas están adoptando prácticas más sostenibles, y cada vez son más los clientes que prefieren productos con menor impacto ambiental. La presión de los consumidores, junto con las regulaciones más estrictas sobre sostenibilidad, está impulsando este cambio. En Verallia, estamos alineados con esta transición y trabajamos para ofrecer soluciones que respondan a estas nuevas exigencias.