Dos plantas de Huesca y una de Zaragoza, entre las instalaciones de Endesa investigadas por la CNMC tras el apagón

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que tendrán que estudiar los expedientes sancionadores incoados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dentro de su investigación sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025, y ha revelado la ubicación de sus instalaciones.

Estas se encuentran en Biescas (Huesca); Ondinas (León); Vandellós (Tarragona); Ascó (Tarragona); Mediano (Huesca); Mequinenza (Zaragoza) y Ribarroja de Ebro (Tarragona), según ha explicado a preguntas del diputado de EH Bildu Mikel Otero en la comisión del Congreso que investiga el 'cero eléctrico'. A excepción de Ascó y Vandellòs, que son instalaciones nucleares, el resto son centrales hidroeléctricas.

En relación con la incoación de expedientes sancionadores por parte de la CNMC, Bogas ha aclarado que en el caso de los que afectan a plantas de Endesa "habla de grave, no de muy grave", una diferencia que ve "fundamental".

Además, ha explicado que, de acuerdo con lo que ha leído "hasta ahora", están basados en información que "aparentemente" ha mandado el operador del sistema, Red Eléctrica, "que seguro lo ha mandado bien"; no obstante, la compañía tendrá que estudiar los expedientes, ha subrayado.

El pasado viernes, la CNMC informó de la apertura de una veintena de expedientes sancionadores dirigidos al operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica y otras empresas, entre ellas Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol, dentro de su investigación sobre el incidente.

Como resultado de las investigaciones, el organismo había detectado "diversos indicios de incumplimiento que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas". No obstante, matizaba que los hechos, por sí mismos, no suponían atribuir el origen o la causa del apagón a estas compañías ya que el suceso fue multifactorial.

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En el caso del expediente de Red Eléctrica, la información disponible en la página de la CNMC apunta que estudia posibles "infracciones muy graves" por un posible incumplimiento como operador del sistema eléctrico del artículo 64.25 de la ley del sector eléctrico. En el resto, se habla de posibles infracciones graves del artículo 65.8 de la ley del sector eléctrico.