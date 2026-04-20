De varios premios Nobel a líderes políticos mundiales y la NASA o Google: Fundación Ibercaja celebra su 150 aniversario con un gran foro en Zaragoza

Zaragoza volverá a ser el epicentro del debate y el diálogo, en todas sus ramas, los próximos 18 y 19 de junio en el Palacio de Congresos de la Expo. Esta vez, lo hará con un gran foro organizado por la Fundación Ibercaja, con motivo de su 150 aniversario, en el que se abordarán los retos del presente y del futuro en varios ámbitos, desde la geopolítica a la tecnología pasando por la infancia o la cultura. Se hará, además, con un cartel de invitados que incluye a varios premios Nobel o a los expresidentes de países como México, Corea o Portugal, así como con miembros y exmiembros de los grandes organismos internacionales.

La primera jornada, que será abierta por el presidente de la fundación, Amado Franco, comenzará con una conferencia de José Manuel Durão Barroso, primer ministro de Portugal de 2002 a 2004 y presidente de la Comisión Europea durante una década, hasta 2014. A esta primera charla le seguirá una conversación sobre geopolítica en la que los protagonistas serán Josep Borrell, quien fuera ministro de Exteriores del primer Gobierno de Pedro Sánchez y alto representante de la UE también para Asuntos Exteriores y Seguridad hasta 2024; Felipe Calderón, presidente mexicano durante seis años (2006-2012); y Un Chan Chung, también primer ministro de Corea del Sur entre 2009 y 2010.

La tecnología estará presente con la conversación entre Omar Hatamleh, director global de IA en la NASA; y Pilar Manchón, directora de estrategia de investigación de IA en Google. Luego, con un carácter más social, se apostará por las "oportunidades para todos" en un diálogo protagonizado por la nadadora paralímpica zaragozana, Teresa Perales, y por el alpinista y divulgador Jesús Calleja. El primer día lo cerrarán dos premios Nobel de la Paz: Mohan Munasinghe, condecorado en 2007 por su lucha contra el cambio climático, y la periodista yemení Tawakkol Karman, galardonada en 2011 por su papel en la defensa de los derechos humanos.

La segunda jornada mirará, especialmente, al futuro y los retos que plantea. Francisco Serrano, presidente de Ibercaja Banco, y Manuel Pizarro, abogado del Estado, serán los primeros protagonistas. A este diálogo le seguirá otro sobre la infancia que tendrá como voces autorizadas a Seema Sen Gupta, directora de protección de la infancia en Unicef, y a María Neira, médica y directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS.

La cultura también tendrá un papel importante, con el pintor Antonio López y el director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana. Después será el turno de la salud (mental, física y social), con la psiquiatra Marian Rojas y Pedro Cavadas, uno de los cirujanos reconstructivos más reconocidos del mundo; y de la movilidad en las ciudades, con Carlos Ratti, del MIT, y David Chipperfield, arquitecto y Premio Pritzker 2023. El premio Nobel de Economía de 2010, Christóforos Pissarídis, será el responsable de cerrar el congreso, que además será amenizado con un concierto de Luz Casal.

'El mundo que viene'

En palabras del presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, el congreso El mundo que viene nace con la vocación de convertirse en un "espacio para pensar y dialogar, huyendo de la nostalgia y mirando al futuro sintiéndonos parte de él". Así lo ha esgrimido este lunes en el Patio de la Infanta de Zaragoza, en presencia de varias autoridades del Gobierno de Aragón en funciones o del Ayuntamiento de Zaragoza, entre otras.

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Por su parte, el director general de la fundación, José Luis Rodrigo, ha celebrado la llegada de "algunas de las voces más influyentes del panorama internacional". "No solo buscamos diseñar el futuro que queremos, sino ayudar a construirlo", ha proseguido, destacando que, "más que charlas", lo que los ciudadanos podrán escuchar serán "conversaciones entre los ponentes". El acceso será gratuito, aunque habrá que inscribirse previamente.