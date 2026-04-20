Saraqusta Film Festival 2026: fechas, programación y cómo conseguir las entradas y abonos

Zaragoza volverá a convertirse en la capital del cine histórico con la celebración de la VI edición del Saraqusta Film Festival, que tendrá lugar del 24 de abril al 1 de mayo de 2026. Durante ocho días, el Festival Internacional de Zaragoza de Cine de Historia reunirá largometrajes, documentales, proyecciones especiales, mesas redondas, charlas y encuentros con profesionales del sector en una cita que sigue consolidándose dentro del calendario cultural y audiovisual.

El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza junto con la productora Cosmos Fan, refuerza así su apuesta por proyectar la ciudad como un referente cultural y como un enclave cada vez más vinculado al sector audiovisual. Todo ello en un contexto especialmente apropiado para un festival centrado en la historia, el que brinda una ciudad con más de dos mil años de legado.

Se trata de un festival abierto a toda la ciudadanía que reafirma su compromiso con el séptimo arte a través de una oferta cinematográfica para todos los públicos con un abono de 15 euros que da acceso a todo el programa.

El director del festival, José Ángel Delgado, defiende precisamente esa unión entre el séptimo arte y la memoria histórica. En su opinión, el Saraqusta no quiere ser solo una muestra de películas y documentales, sino también un espacio de encuentro y reflexión en el que el público pueda disfrutar del cine y, al mismo tiempo, profundizar en la comprensión del pasado.

Por su parte, la consejera de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, destaca la huella que está dejando este festival internacional pese a su juventud, así como su capacidad para enriquecer el ecosistema cultural y audiovisual de la ciudad.

Un cartel con homenaje al mudéjar aragonés La imagen de esta sexta edición, creada por el diseñador David Arenas, rinde homenaje al arte mudéjar aragonés, coincidiendo con el 25 aniversario de la declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco de la arquitectura mudéjar de Zaragoza y el 40 aniversario de la de Aragón. El cartel toma como referencia la torre de la iglesia de San Pablo de Zaragoza, convertida en un gran plató cinematográfico, en una composición que enlaza arte, patrimonio, cine e identidad local.

Premios Saraqusta 2026: Jacqueline Bisset y Kimberley Tell

Uno de los momentos más destacados del festival será el homenaje a la actriz británica Jacqueline Bisset, que recibirá el Dragón de Oro durante la gala de clausura, prevista para el 1 de mayo. La intérprete, ganadora de un Globo de Oro, ha trabajado con directores de primer nivel y ha participado en varias producciones de corte histórico ambientadas en distintas épocas.

Jacqueline Bisset recibirá el Dragón de Oro y Kimberley Tell recogerá el Premio Saraqusta. / Servicio especial

También será reconocida la actriz española Kimberley Tell, que recogerá el Premio Saraqusta en la ceremonia de inauguración del 24 de abril en la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. La intérprete ha participado en títulos vinculados al género histórico como Ena, donde da vida a la reina Victoria Eugenia, además de otros proyectos ambientados en distintas etapas del pasado.

Una clausura renovada en el Hotel Palafox

Entre las novedades de 2026 destaca el nuevo formato de la gala de clausura, que se celebrará en el Hotel Palafox con un modelo inspirado en ceremonias como los Globos de Oro, con asistentes distribuidos en mesas y entrega de premios en escenario.

Sedes y horarios del Saraqusta Film Festival 2026

El festival repartirá sus actividades entre varios espacios de Zaragoza.

El Museo del Teatro de Caesaraugusta volverá a ser la sede matinal. Allí se celebrarán cada día las ruedas de prensa con los equipos de las producciones a concurso, además de las mesas redondas y las proyecciones de documentales aragoneses.

Por la tarde, la actividad se trasladará al cine Cervantes y a la Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. En este último espacio podrán verse las obras de Panorama Saraqusta, mientras que el cine Cervantes acogerá cada noche los documentales y los largometrajes a concurso.

Entradas y abonos para el Saraqusta Film Festival 2026

Las entradas sueltas para las obras a concurso, tanto largometrajes como documentales, tendrán un precio de 4,5 euros y podrán comprarse a través de la web oficial del festival.

No obstante, una de las opciones más interesantes para quienes quieran seguir la programación con más amplitud son los abonos de 15 euros, ya que permiten acceder a los 10 pases de audiovisuales a concurso y también a las galas de inauguración y clausura. Es, por tanto, la fórmula más conveniente para disfrutar del festival completo a un precio más ajustado.

Además, las mesas redondas, los documentales aragoneses, los audiovisuales de Panorama Saraqusta y las proyecciones especiales serán de acceso gratuito hasta completar aforo, con reserva previa online.

Proyecciones especiales con protagonismo para Zaragoza

La programación incluirá tres proyecciones especiales que conectan de forma directa con el espíritu de esta edición y con el patrimonio cultural zaragozano. Se trata de:

El Patio de la Infanta , dirigido por Luis Galán

, dirigido por Luis Galán Zaragoza, pionera del cine , dirigido por Isabel Soria y Vicky Calavia

, dirigido por Isabel Soria y Vicky Calavia Mudayán, dirigido por Cristina Gálvez Pérez y Francisco Javier Alvero Cornago

Zaragoza, pionera del cine podrá verse durante la inauguración del festival, mientras que El Patio de la Infanta y Mudayán se proyectarán el 25 de abril en el Cine Cervantes.

Largometrajes y documentales a concurso

La sexta edición del Saraqusta Film Festival confirma el crecimiento del certamen también a nivel internacional. Este año se han recibido 500 obras procedentes de 50 países, con presencia destacada de España, Argentina, Italia, Francia y Grecia, además de un aumento de producciones llegadas desde Estados Unidos y varios países de Sudamérica

Panorama Saraqusta y Sección Aragonesa

Además de la competición oficial, el festival volverá a contar con la sección Panorama Saraqusta, dedicada a obras no competitivas de interés histórico, y con la Sección Aragonesa, centrada en trabajos audiovisuales realizados por creadores de la comunidad.

El festival, coorganizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y Cosmos Fan, cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón como socio institucional, la Fundación Ibercaja como socio principal y Carné Joven de Aragón, Aragón Alimentos y Ara Film Fest como colaboradores.