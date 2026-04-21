¿Cómo afectarán las dos jornadas de huelga educativa de mayo a las familias de Aragón?

Nueva huelga educativa en Aragón. Las entidades en defensa de la escuela pública, que incluyen sindicatos, organizaciones y federaciones y fuerzas políticas de la izquierda aragonesa, han convocado dos jornadas de paros los días 19 y 20 de mayo para rechazar la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso escolar. Ello se traducirá en dos días lectivos en los que el personal docente y no docente que secunde los paros y no sea servicio mínimo frenará su actividad, con el consecuente problema que ello puede suponer para las familias a la hora de conciliar. Por eso, desde Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón) han asegurado que habrá una organización como familias y en los centros educativos para manifestar el rechazo a esta medida sin perjudicar a las madres, padres y tutores legales.

"Lo que hacemos es un llamamiento para que, en la medida que puedan, entiendan la gravedad de la decisión (de concertar el Bachillerato) para el futuro educativo de sus hijos e hijas en la escuela pública", indicó Nieves Burón, secretaria técnica de Fapar en Aragón. Burón insistió en que animan a las familias a sumarse a los paros "en la medida que puedan" y, si lo pueden hacer sin que ello suponga consecuencias de gravedad, "no lleven a sus hijos a los centros" los días 19 y 20 de mayo. "La huelga es la mayor medida de presión que hay y no es una medida que hay que tomar a la ligera", expresó. Cabe tener en cuenta que el Gobierno aragonés establecerá unos servicios mínimos en los colegios e institutos para estas dos jornadas que garanticen la atención al alumnado.

Desde Fapar y el resto de convocantes -CSIF, CGT, CCOO, STEA-I, UGT, ANPE, PSOE, CHA, IU, Podemos, Sumar, PCA, ZEC, Adizar, Aedipa, FABZ y Fadea- esperan un alto seguimiento de los paros dado el "malestar" mostrado en los últimos meses ante esta medida, que ha impulsado el el Gobierno de Jorge Azcón (PP), en funciones, con el objetivo de empezar a aplicarla a partir del próximo curso (2026-2027) en el primer año de estas enseñanzas no obligatorias.

Este "malestar" ya llevó a CGT a convocar una huelga educativa en enero contra esta medida, aunque en aquella ocasión lo sin el apoyo del resto de sindicatos, que se desmarcaron por, sobre todo, la cita con las urnas del 8 de febrero. Pero, aunque fue en solitario, la organización sindical convocante aseguró que los paros, que entonces duraron tres días, fueron un "éxito", con un seguimiento que tildaron de "histórico" y una manifestación final que, defendieron, fue "la más grande de Zaragoza en los últimos cinco años".

En esta ocasión, todos los sindicatos han sumado sus fuerzas para llamar a la comunidad educativa a sumarse, en la medida de lo posible, a una nueva huelga educativa de Aragón. También han convocado protestas en los centros de Aragón y asambleas informativas, entre otras acciones para mostrar su rechazo a una acción que consideran un "ataque" a la escuela pública.

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La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, defendió que la concertación del Bachillerato es "la medida más democrática que puede haber, que los poderes públicos garanticen el derecho a la educación gratuita del alumnado, estudie en la pública, que es gratuita, o en la concertada" y aseguró que las críticas de las entidades defensoras de la escuela pública son "oportunidad política". Esta medida estaba incluida en los programas electorales de Jorge Azcón de 2023 y de 2026. También estaba incluida en el pacto PP-Vox firmado hace tres años en agosto.