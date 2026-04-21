Aragón gana el recurso al ministerio y queda anulada la sanción por el programa de auxiliares de conversación

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha ganado el recurso de reposición interpuesto contra la sanción impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Teruel en relación con el programa de auxiliares de conversación. Según han informado desde Educación, la resolución estima íntegramente las alegaciones presentadas por el Ejecutivo autonómico, deja sin efecto la multa, que superaba los 100.000 euros, y reconoce que no existió infracción administrativa alguna.

Según han indicado desde Educación, queda acreditado así que el Gobierno de Aragón actuó conforme a derecho y que, tal y como defendió desde el primer momento, el programa de auxiliares de conversación no supone relación laboral alguna entre las comunidades autónomas y los jóvenes extranjeros que cada año se incorporan a las aulas, al tratarse de una "iniciativa estatal de carácter subvencional y de intercambio cultural y lingüístico".

Desde Educación han inormado de que resolución al recurso reconoce expresamente que el programa no es una iniciativa autonómica, sino que está "diseñado y configurado por la Administración General del Estado (AGE)", en el marco de la acción educativa exterior del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y de los convenios bilaterales de cooperación, y que las cantidades que perciben los auxiliares tienen la consideración de ayudas para alojamiento y manutención, y no constituyen de modo alguno una retribución salarial.

Desde el departamento recuerdan que ya advirtieron, cuando se conoció la sanción ahora anulada, de que una interpretación errónea de la naturaleza del programa podía poner en riesgo su continuidad y comprometer la llegada de auxiliares a las aulas aragonesas. Finalmente, la resolución confirma los argumentos sostenidos en todo momento por Aragón y que han sido avalados por la propia Abogacía del Estado.

Una vez anulada la sanción, el Ejecutivo autonómico vuelve a reclamar al ministerio que asuma plenamente sus responsabilidades y reactive con todas las garantías jurídicas el programa de auxiliares de conversación para el próximo curso. En estos momentos, el procedimiento estatal se encuentra completamente paralizado, con un retraso de más de dos meses respecto al calendario habitual. El ministerio tampoco ha convocado el grupo de trabajo con las Comunidades al que se comprometió tras las inspecciones y multas a varias regiones, entre ellas Aragón.

El Gobierno de Aragón considera imprescindible que el ministerio inicie cuanto antes las convocatorias y trámites necesarios, ya que la incertidumbre generada está afectando tanto a los centros educativos como a los auxiliares extranjeros interesados en participar en el programa. De hecho, ante esta situación, países participantes ya han comunicado a sus auxiliares que España ya no es destino.

Desde el departamento afirman que Aragón mantiene su compromiso con el fomento del plurilingüismo y con un programa que ha demostrado durante años su valor educativo y cultural, pero recuerda que su correcta gestión y continuidad dependen del impulso y la planificación del Ministerio, como administración promotora del mismo.

A lo largo de este curso, 101 auxiliares de conversación desempeñan su labor en centros educativos aragoneses: 25 financiados por el Ministerio de Educación y 76 por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Su trabajo resulta esencial para mejorar la competencia lingüística del alumnado en inglés, francés y alemán, además de aportar la riqueza cultural de sus países de origen a más de un centenar de centros.

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La Comunidad Aragonesa lleva aportando auxiliares de conversación al programa del Ministerio de Educación más de dos décadas, hasta ahora sin problemas. Sin embargo, en el presente curso, y por encomienda del Ministerio de Trabajo, se han emprendido inspecciones y aplicado sanciones, de forma selectiva, afectando únicamente a los cupos gestionados por las Comunidades Autónomas y no a los estatales