Aragón recibirá 266 millones para vivienda de los 7.000 que movilizará el Gobierno de España en los próximos cinco años
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo plan estatal 2026-2030
El Gobierno de España ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que abarca el período 2026-2030, acompañado de una inversión pública de 7.000 millones de euros que se distribuirá entre las distintas comunidades autónomas. En el caso de Aragón, la comunidad dispondrá de 266 millones de euros durante este lustro, con una serie de objetivos que van desde la compra y rehabilitación de inmuebles a las subvenciones directas a los compradores.
En ese sentido, el 40% del volumen total de la inversión, unos 2.800 millones de euros, se invertirán en la promoción de vivienda protegida (o pública) y a la compra de inmuebles en el mercado. El 30%, unos 2.100 millones serán para la rehabilitación de viviendas, edificios y entornos urbanos, con foco en eficiencia energética, accesibilidad y regeneración urbana.
El 30% restante, se reparte entre las otras grandes líneas de actuación anunciadas: por ejemplo, las ayudas de hasta 30.000 euros a jóvenes que firmen un contrato de alquiler con opción a compra y de 10.800 euros para aquellos que adquieran casas en municipios despoblados, el bono alquiler joven y todas las medidas que encajen dentro de la política del Ministerio de Vivienda.
Desde el Ejecutivo central han destacado que este plan "triplica" los fondos para las comunidades autónomas, con un modelo de corresponsabilidad por el que desde el Gobierno se aportará el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. En el caso aragonés, la inversión pasa de los 71 millones de euros del plan anterior a 266, una diferencia de 195 millones.
La letra pequeña del plan
Una de las grandes novedades de este proyecto reside en que todas las viviendas que se construyan con estos 7.000 millones de euros estarán protegidas de forma permanente, además de llevar incluida una cláusula antifraude, para evitar casos como el de las VPO en Alicante, e ir acompañadas de un sistema de datos públicos "para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente", según han informado desde el ministerio.
Desde Vivienda defienden, además, que este plan estatal llega tras un proceso de "consenso, diálogo y acuerdo" con las comunidades autónomas y con las entidades, agentes sociales y expertos. En esa línea, cifran en 365 las aportaciones que se han estudiado e incorporado a la versión final del plan. "El nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda", ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lalo Arantegui trabaja en el retorno de Rubén Díez y ve con buenos ojos el de Jair
- Loquillo convierte en catalana a una artista aragonesa en 'Lo de Évole': '¡Por dios, la gran cupletista!
- Keidi Bare pide perdón a David Navarro por su reacción al cambio antes del descanso frente al Ceuta
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- La calle de Zaragoza donde puedes comprar productos de todo el mundo: 'Nos duele que solo se hable de lo malo
- La escuela pública de Aragón convoca una huelga de dos días en mayo contra la concertación del Bachillerato