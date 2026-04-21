Azcón pide al Gobierno de España que "cumpla sus compromisos" con el Nudo Mudéjar en el Día de Aragón en Teruel

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha reclamado al Gobierno de España que "cumpla sus compromisos" con el Nudo Mudéjar de Andorra, en la parte más reivindicativa de su discurso en la celebración del Día de Aragón en Teruel. El presidente conservador ha ensalzado la llegada de empresas a la provincia, el impulso a la facultad de Medicina o la trayectoria prometedora del aeropuerto de Teruel, en una alocución en la que ha dejado caer que el gobierno en funciones que preside está viviendo sus "últimas horas". Es la primera vez que un dirigente aragonés preside los actos del Día de Aragón en funciones, después de que las elecciones anticipadas del 8 de febrero no hayan fructificado, todavía, en un pacto estable y un nuevo Ejecutivo.

El presidente aragonés en funciones ha incidodo en que el Nudo Mudéjar "nació como una oportunidad para sustituir la oportunidad perdida del cierre de la térmica de Andorra", pero no ha escondido su "profunda preocupación al reducir de manera muy importante el alcance del proyecto que inicialmente se había prometido".

Por eso, Azcón ha incidido en que "el Nudo debía ser el motor de la reindustrialización del bajo Aragón, con proyectos con capacidad de crear empleo y fijar población". "Reducir su capacidad y retrasar su desarrollo significa poner en riesgo una oportunidad clave para nuestra economía y para miles de familias turolenses", ha denunciado, antes de pedir que el Gobierno central "cumpla los compromisos para garantizar el impulso de la provincia de Teruel" y trate a Aragón "con el respecto y lealtad que merecemos y que ofrecemos".

Azcón ha denunciado, también, que el Gobierno de Pedro Sánchez relega a Aragón a una posición "secundaria" y ha lamentado que la reforma de la financiación autonómica anunciada a principios de año no tuviera en cuenta la despoblación ni la orografía.

"El futuro de Teruel y de Aragón también depende de esa lealtad con la que el Estado tiene que ser recíproco a nuestra tierra, con una financiación autonómica justa y objetiva para Aragón. Que atienda nuestras particularidades y deje de lado otros objetivos partidistas", ha pedido el presidente en funciones, que ha criticado una reforma "sin multilateralidad ni reparto equitativo para todos" y que "no contempla un criterio tan de justicia como la despoblación y la orografía, que son claves para llevar los servicios a toda la provincia de Teruel".

Además, en el capítulo de reivindicaciones, Azcón ha vuelto a pedir la extensión de las ayudas al funcionamiento "al máximo que permite la Unión Europea del 20%, no del 1% actual", que ha considerado que apenas ayuda a las empresas turolenses.

El aeropuerto de Teruel puede llegar a los 1.000 empleos directos

El presidente aragonés en funciones también ha destacado el buen momento económico de la provincia de Teruel, con el impulso a nivel público y privado de distintos proyectos industriales. Por un lado, Azcón ha señalado que "sabemos que el aeropuerto superará los 1.000 empleos directos este año, convirtiendo esta infraestructura en un revulsivo demográfico en una provincia en la que hasta hace poco solo se hablaba de despoblación".

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Además, ha recordado las inversiones de empresas como AWS en La Puebla de Híjar y Azaila, "la mayor inversión de la empresa fuera de su país de origen, EEUU", o de la empresa del sector de Defensa, Instalaza, "que creará 70 empleos directos".