Los sindicatos médicos denuncian al Salud por "bloquear" la negociación de los paros

Reuniones con una sanidad en pie de guerra. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero, y la gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud), Ana Castillo, se han reunido este martes con todos los sindicatos sanitarios que tienen representación en la Mesa Sectorial, de los cuales dos están en huelga -CESM y Fasamet, representantes de los médicos- y, además, han denunciado al Salud ante la Inspección del Trabajo contra el Servicio Argonés de Salud por "vulnerar" su derecho a los paros "por su reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe con el Comité de Huelga". Bancalero ha asegurado que "la voluntad de negociación (de la DGA) es clara", pero la ley vigente "establece que un Gobierno en funciones puede reunirse y escuchar, pero no puede adoptar acuerdos que comprometan la hacienda pública".

Como ya anunciaron la semana pasada, CESM Aragón y Fasamet han solicitado a Inspección que levante un acta de infracción para imponer las sanciones legales y que requiera al Salud "para que cese en la conducta descrita y proceda a entablar una negociación real y efectiva". Los sindicatos han asegurado que el Salud "ha incurrido en conductas contrarias al deber de negociación" y solo ha mantenido "comparecencias meramente formales de sus representantes, sin voluntad de acuerdo". Desde el Departamento de Sanidad han trasladado su respeto hacia la postura de los convocantes de huelga y han reafirmado su "compromiso con el diálogo y la transparencia".

Los convocantes han criticado en reiteradas ocasiones han criticado que el Gobierno de Aragón se ha "excusado" en estar en funciones para no avanzar en las negociaciones, y han recoradado que enviaron una carta al presidente del Ejecutivo, Jorge Azcón (PP), con la que pedían su intervención y que designase representantes con capacidad y voluntad de negociación. "No ha tenido respuesta", han apuntado.

Y de ahí la denuncia al Salud, que se suma a la ya interpuesta por los que consideran unos servicios mínimos abusivos. Según han informado, la medida legal tomada este martes "recuerda que la ley obliga a las dos partes de una huelga a negociar de forma leal y no obstructiva para poner fin al conflicto". "El Tribunal Supremo ha sentenciado que las conductas empresariales que vacían este principio pueden constituir una vulneración del derecho de huelga. Las sanciones por incumplir este derecho de audiencia y consulta de los trabajadores y sus representantes es una multa que puede superar, en los casos más graves, los 220.000 euros", han indicado.

Así, los sindicatos médicos han subrayado que el fin principal de la denuncia es instar al Gobierno de Aragón, todavía en funciones, a entablar una auténtica negociación "para la que siempre hemos tenido la mano tendida". También se ha solicitado a Inspección de Trabajo que actúe como mediador y convoque a las partes -el Salud y el Comité de Huelga- a una reunión "a la mayor brevedad posible".

Precisamente este martes, 21 de abril, y tras denunciar en reiteradas ocasiones que una falta de avance en las negociaciones entre el Comité de Huelga y el Gobierno de Aragón, CESM y Fasamet han mantenido una reunión con Bancalero, quien también se ha reunido con el resto de los sindicatos de la Mesa Sectorial. Estos son Satse, CSIF, CCOO, UGT y FTPS-, que también están movilizándose y con una amenaza de paros sobre la mesa.

Desde la consejería han explicado que en el encuentro se ha trasladado a los sindicatos que desde que comenzara la legislatura de Azcón en 2023 se ha trabajado en un plan de mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales del sistema sanitario aragonés, diseñado para desarrollarse a lo largo de los cuatro años.

Entre estas mejoras han citado el desbloqueo del nivel 3 de carrera profesional, que según han indicado estaba paralizado desde 2019, con el reconocimiento de este nivel, que "era un recorte económico que afectaban a las nóminas de los profesionales"; así como el pago del mismo, que han apuntado que eran 140 millones de euros ya abonados; el reconocimiento de la carrera profesional para personal temporal a partir de 2027; el impulso del nivel 4 de carrera profesional o la implantación de la jornada de 35 horas, que han indicado que ya está en marcha.

A ello han añadido que "se ha estado trabajando para impulsar mejoras en el abono de la hora de guardia para los años 2026 y 2027". Esta es una de las mayores reivindicaciones de médicos y facultativos, que están en huelga hasta este viernes, 24 de abril, y que enlazarán con otros paros a nviel nacional del 27 al 30.

Desde el Departamento de Sanidad han asegurado que estas reuniones responden al compromiso adquirido por Bancalero de mantener un diálogo constante con los sindicatos. "La voluntad de negociación es clara y sostenido, pero la legislación vigente establece que un Gobierno en funciones puede reunirse y escuchar, pero no puede adoptar acuerdos que comprometan la hacienda pública", han indicado.

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Desde la consejería han asegurado "su disposición al diálogo y su compromiso con la mejora progresiva de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, dentro del marco legal vigente".