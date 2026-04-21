Borja inicia el montaje de la fábrica de chasis de Leapmotor y recibe a sus primeros ingenieros chinos

El proyecto industrial que conecta Borja con la planta de Stellantis en Figueruelas ya se toca con las manos. La futura fábrica de Lieder Automotive, la empresa conjunta (joint venture) formada por la vasca Fagor Ederlan (Corporación Mondrágon) y el grupo chino Duoli Technology, ha iniciado el montaje de sus primeros robots de soldadura, un hito que marca el paso definitivo de los anuncios a la ejecución. Las primeras máquinas han llegado en los últimos días al polígono industrial Barbalanca tras desembarcar en el puerto de Barcelona como parte de un gran envío logístico procedente de China, que incluye hasta 150 contenedores con líneas completas de producción y equipamiento.

Junto a la maquinaria, también han aterrizado en la localidad los primeros ingenieros chinos encargados de la puesta en marcha de las instalaciones. Su labor será clave en los próximos meses para ensamblar, calibrar y activar un sistema altamente automatizado que permitirá fabricar los chasis de los vehículos eléctricos de Leapmotor que se ensamblarán en la fábrica de Stellantis en Figueruelas.

El calendario es exigente. La compañía trabaja con el objetivo de iniciar el suministro de componentes después del verano, acompasando su actividad con el arranque industrial de la marca china en la planta de Stellantis. Todo ello tras un desarrollo fulgurante. El proyecto, avanzado por este diario en julio de 2025, ha pasado en menos de un año del anuncio a una realidad tangible sobre el terreno. La empresa ha cubierto los principales puestos directivos y ha comenzado la contratación de operarios para el montaje y la producción, con una plantilla prevista de unos 160 trabajadores.

Un polígono en transformación

La implantación de Lieder Automotive abre una nueva etapa para el polígono industrial de Borja, que se prepara para absorber un aumento notable de actividad. La fábrica se ubicará en las antiguas instalaciones de Fagor, donde ya se están instalando las líneas de producción que darán soporte a uno de los proyectos industriales más relevantes vinculados al coche eléctrico en Aragón.

El crecimiento no se detendrá ahí. La empresa prevé ampliar sus instalaciones y ya ha alcanzado acuerdos con el ayuntamiento para disponer de nuevos terrenos. "Trabajamos para que Borja pueda acompañar este crecimiento y facilitar la implantación de nuevas actividades”, afirma el alcalde, Eduardo Arilla.

Entre las primeras actuaciones municipales figura la habilitación de un nuevo aparcamiento para dar servicio a los trabajadores que llegarán tanto a Lieder como al resto de empresas del polígono, algunas de ellas también con planes de expansión. El consistorio trabaja ya en el diseño de esta infraestructura, clave para ordenar la movilidad en la zona.

Efecto tractor y nuevas inversiones

El impacto del proyecto empieza a notarse más allá de la propia fábrica. Varias empresas del sector de la automoción han mostrado interés en instalarse en el entorno, atraídas por la actividad que generará Lieder Automotive como proveedor directo de Leapmotor.

Este efecto tractor apunta a un crecimiento sostenido del tejido industrial de Borja en los próximos años, en línea con la transformación que vive el conjunto de Aragón alrededor del vehículo eléctrico y las inversiones de capital chino.

El reto de la vivienda

Pero el rápido desarrollo también plantea desafíos. Uno de los principales es la disponibilidad de vivienda para acoger a los trabajadores que se incorporarán al proyecto. El ayuntamiento ha identificado esta cuestión como prioritaria y ha activado varias líneas de trabajo.

El próximo 22 de abril mantendrá reuniones con el Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA) y con constructores locales para analizar soluciones. El objetivo es impulsar la edificación en suelos urbanos ya disponibles -principalmente unidades de ejecución de titularidad privada- y estudiar posibles recalificaciones que permitan ampliar la oferta residencial.

La intención es anticiparse a un incremento de población ligado tanto a Lieder como a las empresas auxiliares que puedan asentarse en la zona.