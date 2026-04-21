Datos históricos para la farmacéutica Novaltia: firma el mejor ejercicio de los últimos años con una cifra de negocio que roza los 380 millones de euros

Novaltia, cooperativa de distribución farmacéutica que cuenta con más de 1.000 farmacias socias en Aragón y País Vasco, ha celebrado esta tarde la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la que los socios han respaldado la gestión, aprobado por unanimidad las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2025.

El presidente de la cooperativa, Miguel Ángel Artal, ha realizado un análisis del contexto y destacado cómo la coyuntura política y económica actual marcada por la inestabilidad, genera incertidumbre e inquietud en el sector. Y, ante este escenario, Artal ha recordado que Novaltia seguirá a lo suyo: con las ideas muy claras, mucho trabajo y buena gestión.

Artal ha destacado el compromiso de la cooperativa con el territorio y con un modelo que prioriza el acceso universal al medicamento: “En Novaltia no hacemos selección de territorio ni de tamaño de farmacia. Llegamos donde otros no llegan, servimos rutas que no son rentables y así mantenemos la capilaridad del sistema garantizando el acceso de todos los ciudadanos a la salud en igualdad de condiciones”, ha explicado el Miguel Ángel Artal.

“Vamos a continuar trabajando para mantener y fortalecer todavía más el modelo de empresa que tenemos, que creemos es el idóneo para defender a los socios y a la propia cooperativa. Somos un instrumento creado por farmacéuticos para el servicio a nuestras farmacias, imprescindible para la defensa de cada farmacia y del modelo”, ha afirmado Artal.

En otro orden de cosas, Fernando Castillo, director general de Novaltia, ha presentado a los socios las cuentas anuales, aprobadas por unanimidad. Los datos avalan que Novaltia continúa siendo la cooperativa de confianza para las farmacias de Aragón y País Vasco: “La cifra de negocio roza los 380 millones de euros, un crecimiento del 5,2% respecto al ejercicio anterior. El resultado de impuestos ha sido de 750.000 euros, un 13,5 más que en 2024; el beneficio de explotación supera los 2,4 millones de euros, un crecimiento del 14,7% y el EBITDA generado en este ejercicio alcanza los 2,2 millones de euros, un 2,1% más", ha indicado. "Y Novaltia, con una situación patrimonial excelente, se mantiene como la empresa con mejor estructura económico-financiera de todo el sector”, ha explicado el director general.

El nuevo almacén logístico

Tras la presentación de los datos económicos, el director general y la subdirectora general han explicado los proyectos impulsados por la cooperativa para dar el mejor servicio a la farmacia y facilitar que cuente con las mejores propuestas para estar cerca de sus pacientes cuidando de forma integral.

Para mejorar la eficiencia logística y el servicio diario, Novaltia está a punto de trasladar la actividad de la cooperativa en Zaragoza a un centro logístico con mayor capacidad operativa, tecnología avanzada y procesos optimizados. Este nuevo centro logístico farmacéutico de Novaltia en el Polígono Puerta Norte, en Zaragoza, es un almacén de última generación que permitirá mejorar el servicio a las farmacias socias y refuerza el compromiso de la cooperativa con un modelo cooperativo sólido y preparado para el futuro.

Este centro inteligente supone, además, un triple hito por ser es el primer almacén del mundo con la certificación PassivhausPlus, 0 emisiones, que garantiza que genera la misma energía que consume; el primer almacén de distribución farmacéutica de Europa 100 % automatizado; y el primer almacén farmacéutico de Europa con Vertipuerto (aeropuerto vertical para drones) como un paso más del proyecto. Está previsto arrancar la producción desde el nuevo centro logístico la semana que viene.

Además, se han ido firmando convenios y acuerdos de colaboración con algunas de las principales entidades que prestan atención sociosanitaria en Aragón y que cuentan con el equipo de trabajadoras sociales de CuidadosFarma como apoyo para la gestión de casos. El Gobierno de Aragón a través del departamento de Salud, Ayuntamiento de Zaragoza, ONCE Aragón, Consejo Aragonés de Personas Mayores, YMCA, la Asociación Española contra el Cáncer, Incorpora de La Caixa, la Sociedad aragonesa de geriatría y gerontología, la Asociación Amigos de los mayores, Aida o el Consejo profesional de fisioterapeutas de Aragón son algunas de ellas.

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A través de Familiados, empresa de atención domiciliaria participada por Novaltia, la cooperativa impulsa servicios que diferencian a las farmacias y les ayuda a posicionarse como espacios comprometidos con la salud, la responsabilidad social y el bienestar y cuidado integral de las personas.