Las entidades sociales se vuelcan con el proceso de regularización y llaman a voluntarios: "Detrás de las filas hay personas"

Las entidades sociales se están volcando con el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España y han reforzado sus equipos y llamado a voluntarios para poder atender el aumento de la demanda en estos meses en los que miles de personas inmigrantes requieren de asesoría, información y ayuda para formalizar los documentos que les permitan llegar a registrar su solicitud.

Mientras desde el Ayuntamiento de Zaragoza han reclamado más fondos y más personal al Gobierno de España para hacer frente a este proceso, organizaciones como Sercade o Cáritas han tomado la iniciativa de reforzarse y reorganizarse con sus propios recursos para dar respuesta a esta regularización extraordinaria.

"Hemos ampliado horarios de atención y hemos formado un equipo de 12 voluntarios, que se suman a los 12 profesionales contratados, para dar respuesta a esta situación. Hemos dado prioridad a la gestión del proceso de regularización, aunque seguimos atendiendo los casos de urgencia de sinhogarismo", explica Jessy Clemente, subdirectora de Sercade Aragón, una de las entidades colaboradoras del Ministerio de Inclusión y Migraciones, que reconoce que su objetivo es "llegar al mayor número de personas posible".

"Este es un momento histórico: es una oportunidad muy importante para miles de personas, porque supone tener un papel que les permite tener un trabajo y avanzar en su proceso de inclusión", destaca Clemente.

En el caso de Sercade, han sido una de las organizaciones que a nivel estatal reclamaron este proceso de regularización extraordinario para dar respuesta a la situación de miles de personas en situación administrativa irregular. Ahora, su labor se centra "en dar orientación, asesorar y ayudar a presentar los expedientes" a las personas con las que suelen trabajar habitualmente, en general, personas sin hogar, y también a otros migrantes que se pongan en contacto con ellos al ser entidad colaboradora del ministerio.

En un primer momento, en Sercade en Zaragoza habían estimado que podrían atender a unas 300 personas, "con las que solemos trabajar habitualmente". Pero al ser entidad colaboradora están llamando a su puerta muchos más migrantes. "Creemos que, como mínimo, podremos llegar a atender a entre 500 y 700 personas", ha recalcado.

Una mujer, sentada en el suelo, aguarda en la fila del Ayuntamiento de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En el caso de Sercade, quienes están demandando más ayuda son "población joven del norte de África y familias de Latino América", pero Clemente reconoce que hay un "perfil muy variado" de solicitantes. Para responder a la demanda, han ampliado los horarios de atención "de 9 a 18 horas" e inciden en algo clave, que "no todos los demandantes necesitan el informe de vulnerabilidad, que es lo que está provocando mayor confusión". La subdirectora de Sercade en Aragón incide en que "si ya han trabajado previamente, o si tienen familiares a su cargo, no necesitan esa documentación".

Desde Cáritas Diocesana de Zaragoza están esperando la respuesta del ministerio a su solicitud para ser entidad colaboradora. Pero ya se están preparando para dar soluciones al aumento de la demanda de ayudas de sus usuarios. "Por ahora, nos hemos reorganizado para facilitar los trámites a las personas que acuden a nosotros, por ejemplo, en la traducción de documentos, apostillar ante notario o dar la información de la mejor manera posible", explica África Navarro, secretaria general de Cáritas Diocesana de Zaragoza.

En su caso, han reorganizado los equipos ya existentes de trabajadores y voluntarios para poder atender una "oportunidad única que llega en un corto periodo de tiempo y en el que intentamos que la gente presente la solicitud bien". Así, han reforzado el equipo de voluntarios, el servicio jurídico con personas expertas en Extranjería y han redoblado la formación de sus trabajadores para poder ofrecer una "información veraz y eficaz" a todos los solicitantes.

El año pasado, Cáritas Zaragoza atendió a 9.100 personas, de las que el 70% eran extranjeras. De ellas, entre el 30 y el 35% se encuentran en una situación administrativa irregular. Ahí está el grueso, consideran, de las personas que pueden reclamar sus servicios en este proceso de regularización extraordinaria, pero Navarro recalca que no se aventuran "a dar una cifra" de cuántas personas podrán atender finalmente.

Respecto al funcionamiento del proceso de regularización en estos primeros días y las filas registradas en el Ayuntamiento de Zaragoza, confían en que "todos pogamos de nuestra parte y arrimemos el hombro, también las Administraciones, para que el proceso funcione". Navarro ha expresado también su confianza en que estas filas sean fruto de "la expectación y la incertidumbre de los primeros días, y que poco a poco se vaya adaptando el servicio a la demanda y al volumen de personas que lo requieren".

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"Nosotros no podemos ni queremos sustituir a las administraciones, queremos apoyarles en una regularización que es necesaria para la sociedad, para que se haga de la mejora manera posible y con dignidad. Detrás de las filas hay personas, proyectos de vida y es una oportunidad que ha despertado muchas esperanzas", concluye Navarro.