Fofana, el apellido de origen africano que es el más habitual en una zona de Aragón

La inmigración ha cambiado por completo el mapa demográfico de toda España y Aragón también se ha visto afectada por un cambio de panorama que se va a agudizar todavía más con la regularización de migrantes. El Instituto Aragónes de Estadística (IAEST) hizo público este lunes los nombres y apellidos más frecuentes de residentes en la comunidad en 2026 y destaca que un apellido de origen africano ya es el más habitual en una comarca de carácter angroindustrial y con mucho peso de la agricultura.

Los nombres que eligen las familias en todo Aragón también han vivido una transformación completa en las últimas dos décadas. A pesar de que los nombres de toda la vida como Antonio, Javier, David, Daniel, Jesús, María Pilar, María del Carmen, María Teresa, María o Carmen siguen siendo los nombres más frecuentes de residentes en la región, hay otros más modernos que les van a superar en la clasificación dentro de poco tiempo. Los padres aragoneses más jóvenes eligieron el nombre de Hugo, Leo, Martín, Mateo, Lucas para sus hijos mientras que Lucía, Martina y Sofía fueron los preferidos para sus fijas en 2025.

El IAEST también dio a conocer cuáles son los diez primeros apellidos más frecuentes en Aragón: García, Martínez, Pérez, López, Sánchez, Gracia, González, Hernández, Gómez y Rodríguez. Además, también hizo público un mapa de cuál era el más habitual en cada comarca de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Pérez es el apellido más común en La Jacetania, Alto Gállego, Cinco Villas, Bajo Martín, Comunidad de Teruel, Gúdar-Javalambre; García en Cuencas Mineras, Comunidad de Calatayud, Campo de Cariñena, Valdejalón, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe, Ribera Baja del Ebro, Central, Ribera Alta del Ebro, Campo de Borja, Tarazona y El Moncayo, Cinca Medio, Ribargorza; Martínez en Los Monegros, Sierra de Albarracín. Hay otro cuatro apellidos que lideran otras zonas como Benedí en el Aranda, Gracia en Campo de Belchite, Ibarz en Bajo Cinca, Sánchez en el Jiloca y Fofana en La Litera.

Mapa del primer apellido del Instituto Aragonés de Estadística / GOBIERNO DE ARAGÓN

Menos de 2.300 personas

El apellido Fofana es originario de África Occidental, específicamente de la región de Mandé, que abarca países como Malí, Guinea, Senegal, Costa de Marfil y Gambia. Su origen estimológico se encuentra en la cultura mandinga, donde los nombres a menudo reflejan la historia, el linaje o las característica de una familia. Actualmente, este apellido es común en Francia, Italia, Argelia, Estados Unidos y España. Fofana es por tercer año consecutivo el más habitual en la comarca de La Litera.

Noticias relacionadas

Echando un vistazo al INE y su mapa demográfico de apellidos, hay un total de 2.284 personas en toda España que se apellidan Fofana, la gran mayoría viven en Huesca, Lérida, Gerona y Almería. Los municipios de Huesca con más 'Fofana' son Zaidín, Altorricón, Tamarite de Litera, Binéfar y Monzón.