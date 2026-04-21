El Gobierno da luz verde al nuevo servicio de autobuses entre Madrid-Zaragoza–Cataluña: estas son las rutas y nuevas conexiones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de servicio público de transporte regular de viajeros de uso general por carretera entre Madrid, Zaragoza y Cataluña. Es el segundo que obtiene la luz verde del Gobierno en relación con el nuevo mapa concesional de rutas de autobuses estatales, tras la aprobación y posterior licitación del primer corredor entre Bilbao y Castro Urdiales.

Transportes ha asegurado que sigue avanzando en la definición del nuevo mapa concesional con el anteproyecto para la prestación del servicio público de transporte regular de viajeros entre Madrid y Valencia, que fue sometido a información pública el pasado 16 de enero durante un periodo de 30 días.

El nuevo corredor Madrid-Cataluña se estructura en torno a 13 rutas que suman un total de 6.030 kilómetros y 95 paradas, que conectan un total de 47 municipios en las provincias de Barcelona (7 municipios), Guadalajara (5 municipios), Huesca (2), Lleida (2 municipios), Madrid (2 municipios), Soria (2 municipios), Tarragona (1 municipio) y Zaragoza (26 municipios). Se estima que se beneficien potencialmente de este servicio más de 7,3 millones de ciudadanos, según los censos municipales de 2024, aunque se prevé un aumento del 8,6 % hasta 2030 y del 12,1 % hasta 2035.

Este corredor unificará las concesiones VAC-099 (Madrid-Zaragoza-Barcelona con Hijuela) y VAC-263 (Lleida-Zaragoza y Molina de Aragón). La movilidad futura en autobús que se ha estimado para el nuevo corredor se sitúa entre los 786.362 viajeros en 2025 y los 818.893 en 2034.

La nueva ordenación del servicio supondrá una serie de mejoras. Por un lado, nuevas paradas en Val de San Martín (Zaragoza), permitiendo la conexión de esta población con las vecinas de Castilla-La Mancha; Terrassa (Barcelona), como importante nodo intermodal con servicios de transporte interurbano en autobús y líneas FGC; Aeropuerto de Barcelona, lo que supone una mejora de la intermodalidad con otros servicios de transporte público.

También las nuevas conexiones Alcalá de Henares-Lleida; Calatayud-Guadalajara; Lleida-Madrid; Madrid-Manresa; Madrid-Sabadell; Madrid-Tarragona; Manresa-Zaragoza; Sabadell-Zaragoza.

Del mismo modo, habrá una mejora de tarifas preexistentes, con una reducción del 22,7%.

El anteproyecto de este corredor ha estado sometido a proceso de información pública desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026.

Próxima aprobación: corredor Madrid-Valencia

Paralelamente, el ministerio ha seguido avanzando en la definición del nuevo mapa concesional con el anteproyecto para la prestación del servicio público de transporte regular de viajeros entre Madrid y Valencia, que fue sometido a información pública el pasado 16 de enero de 2026 durante un periodo de 30 días.

Este nuevo servicio conectará municipios de las provincias de Albacete (12 municipios), Castellón (12 municipios), Ciudad Real (4 municipios), Cuenca (30 municipios), Guadalajara (25 municipios), Madrid (7 municipios), Teruel (13 municipios) y Valencia (27 municipios).

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Por lo tanto, se reforzará la conectividad entre Madrid, Cuenca, Valencia, Castellón de la Plana y los principales núcleos de población intermedios, atendiendo potencialmente a más de 6,2 millones de habitantes.