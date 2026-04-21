El Gobierno mueve ficha para desbloquear "cuanto antes" las obras de la variante de Sabiñánigo que provocan retenciones cada fin de semana en el Pirineo

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Luis Campo, ha asegurado este martes que el Ministerio de Transportes "trabaja en una solución para reanudar cuanto antes" las obras de la variante de Sabiñánigo (Huesca), en la A-23, que se encontraba prácticamente finalizado. Lo ha hecho durnte un encuentro con representantes de entidades sociales, económicas e institucionales.

Campo ha explicado que "la UTE decidió paralizar unilateralmente las obras este pasado invierno, a solo un 2% de completar la ejecución". En ese momento, el Ministerio de Transportes ya había autorizado la redacción de un tercer modificado, en el que se incorporaban las peticiones técnicas formuladas por la UTE y que permitían la finalización de la actuación. Sin embargo, la empresa rechazó firmar la continuidad de los trabajos al considerar que dicha modificación no cubría sus expectativas económicas.

El subdelegado ha recordado que el modificado "es la vía pautada, con todo el rigor legal y administrativo que conllevan los contratos públicos, para solventar este tipo de situaciones". Asimismo, ha apuntado que está en contacto permanente con el Ministerio de Transportes, donde existe "una plena conciencia de las afectaciones que causa este parón" y una absoluta voluntad de reanudar las obras cuanto antes, siempre sujetos a la obligación de cumplir con la ley. "Eso implica unos pasos administrativos que ya se han dado por parte del ministerio, y que ahora requieren de la respuesta del contratista", ha señalado Campo.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, junto a representantes institucionales, sociales y empresariales próximos a Sabiñánigo. / EUROPA PRESS

El subdelegado ha insistido en que el Gobierno de España tiene un firme compromiso con las infraestructuras de la provincia de Huesca y que la variante de Sabiñánigo, una vez solventada esta dificultad, será "una realidad".

Ha trasladado además un mensaje de tranquilidad en cuanto a la celebración de la Marcha Quebrantahuesos y a los desplazamientos propios de la campaña agrícola, indicando que la Dirección General de Carreteras contempla alternativas en caso de ser necesario.

Las obras del tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste de la A-23 cuenta con un presupuesto vigente de 108,36 millones de euros. También en la A-23, los trabajos en el tramo Lanave-Sabiñánigo Sur disponen de un presupuesto de 102,4 millones de euros. El pasado diciembre, Transportes licitó por 153,6 millones de euros la construcción de la Variante de Jaca que conectará las autovías A-21 y A-23.