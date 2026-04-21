Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casademont ZaragozaSalidas extraescolaresReal ZaragozaSucesos ZaragozaPalacio de LarrinagaGiesa
instagramlinkedin

El Gobierno mueve ficha para desbloquear "cuanto antes" las obras de la variante de Sabiñánigo que provocan retenciones cada fin de semana en el Pirineo

Los trabajos se paralizaron en invierno cuando estaban a punto de concluir

Zona de obras en Sabiñánigo con motivo de la construcción de la variante.

Zona de obras en Sabiñánigo con motivo de la construcción de la variante. / PABLO IBÁÑEZ

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Luis Campo, ha asegurado este martes que el Ministerio de Transportes "trabaja en una solución para reanudar cuanto antes" las obras de la variante de Sabiñánigo (Huesca), en la A-23, que se encontraba prácticamente finalizado. Lo ha hecho durnte un encuentro con representantes de entidades sociales, económicas e institucionales.

Campo ha explicado que "la UTE decidió paralizar unilateralmente las obras este pasado invierno, a solo un 2% de completar la ejecución". En ese momento, el Ministerio de Transportes ya había autorizado la redacción de un tercer modificado, en el que se incorporaban las peticiones técnicas formuladas por la UTE y que permitían la finalización de la actuación. Sin embargo, la empresa rechazó firmar la continuidad de los trabajos al considerar que dicha modificación no cubría sus expectativas económicas.

El subdelegado ha recordado que el modificado "es la vía pautada, con todo el rigor legal y administrativo que conllevan los contratos públicos, para solventar este tipo de situaciones". Asimismo, ha apuntado que está en contacto permanente con el Ministerio de Transportes, donde existe "una plena conciencia de las afectaciones que causa este parón" y una absoluta voluntad de reanudar las obras cuanto antes, siempre sujetos a la obligación de cumplir con la ley. "Eso implica unos pasos administrativos que ya se han dado por parte del ministerio, y que ahora requieren de la respuesta del contratista", ha señalado Campo.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, junto a representantes institucionales, sociales y empresariales próximos a Sabiñánigo.

El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, junto a representantes institucionales, sociales y empresariales próximos a Sabiñánigo. / EUROPA PRESS

El subdelegado ha insistido en que el Gobierno de España tiene un firme compromiso con las infraestructuras de la provincia de Huesca y que la variante de Sabiñánigo, una vez solventada esta dificultad, será "una realidad".

Ha trasladado además un mensaje de tranquilidad en cuanto a la celebración de la Marcha Quebrantahuesos y a los desplazamientos propios de la campaña agrícola, indicando que la Dirección General de Carreteras contempla alternativas en caso de ser necesario.

Noticias relacionadas y más

Las obras del tramo Sabiñánigo Este-Sabiñánigo Oeste de la A-23 cuenta con un presupuesto vigente de 108,36 millones de euros. También en la A-23, los trabajos en el tramo Lanave-Sabiñánigo Sur disponen de un presupuesto de 102,4 millones de euros. El pasado diciembre, Transportes licitó por 153,6 millones de euros la construcción de la Variante de Jaca que conectará las autovías A-21 y A-23.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lalo Arantegui trabaja en el retorno de Rubén Díez y ve con buenos ojos el de Jair
  2. Loquillo convierte en catalana a una artista aragonesa en 'Lo de Évole': '¡Por dios, la gran cupletista!
  3. Keidi Bare pide perdón a David Navarro por su reacción al cambio antes del descanso frente al Ceuta
  4. Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
  5. La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
  6. Enjoy Park abre en Zaragoza: un parque de ocio gigante con karting, piscina de bolas y camas elásticas
  7. La calle de Zaragoza donde puedes comprar productos de todo el mundo: 'Nos duele que solo se hable de lo malo
  8. La escuela pública de Aragón convoca una huelga de dos días en mayo contra la concertación del Bachillerato

El Gobierno mueve ficha para desbloquear "cuanto antes" las obras de la variante de Sabiñánigo que provocan retenciones cada fin de semana en el Pirineo

El Gobierno mueve ficha para desbloquear "cuanto antes" las obras de la variante de Sabiñánigo que provocan retenciones cada fin de semana en el Pirineo

El fabricante de baterías que tendrá una gigafactoría en Zaragoza anuncia unas baterías que cargan al 98 % en menos de 7 minutos

El fabricante de baterías que tendrá una gigafactoría en Zaragoza anuncia unas baterías que cargan al 98 % en menos de 7 minutos

Datos históricos para la farmacéutica Novaltia: firma el mejor ejercicio de los últimos años con una cifra de negocio que roza los 380 millones de euros

Datos históricos para la farmacéutica Novaltia: firma el mejor ejercicio de los últimos años con una cifra de negocio que roza los 380 millones de euros

San Jorge llena Zaragoza de cultura: guía completa para vivir el Día de Aragón

San Jorge llena Zaragoza de cultura: guía completa para vivir el Día de Aragón

La Justicia inadmite la querella presentada por cinco exconsejeros de Cultura de Cataluña por el caso de los bienes de Sijena

La Justicia inadmite la querella presentada por cinco exconsejeros de Cultura de Cataluña por el caso de los bienes de Sijena

Una vecina de Caspe acusa a su expareja de encerrarle en un bar: "Estuve dos horas y media llorando en ese almacén"

Una vecina de Caspe acusa a su expareja de encerrarle en un bar: "Estuve dos horas y media llorando en ese almacén"

María Jesús Lorente será elegida presidenta de Cepyme tras ser la única candidata

María Jesús Lorente será elegida presidenta de Cepyme tras ser la única candidata

El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur

El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
Tracking Pixel Contents