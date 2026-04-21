María Jesús Lorente será elegida presidenta de Zepyme tras ser la única candidata

María Jesús Lorente será elegida presidenta de Zepyme por aclamación tras ser la única candidata presentada. En el marco del proceso electoral abierto y de acuerdo con el ejercicio de transparencia y participación recogido en los estatutos de la organización, la Comisión Electoral se ha reunido para dar fe del proceso de presentación de candidaturas a la presidencia. Una vez finalizado el plazo y verificada la documentación correspondiente, ha constatado que Lorente ha sido la única candidata que ha formalizado su candidatura.

La candidatura de María Jesús Lorente ha sido avalada por la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias y Profesionales (ARAME), entidad de la que es vicepresidenta segunda, lo que refuerza el respaldo de una organización de referencia en el ámbito empresarial aragonés.

Jesús Lorente asumió la presidencia de Zepyme en marzo de 2021, etapa en la que ha liderado la organización "en un contexto marcado por importantes desafíos económicos y empresariales, defendiendo los intereses de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, así como impulsando el papel de la organización como interlocutor clave ante las administraciones y los agentes sociales", han indicado.

Con este proceso, "Zepyme pone de manifiesto su compromiso con un modelo de gobernanza basado en la transparencia, la seguridad jurídica y el respeto a los procedimientos internos, garantizando en todo momento el cumplimiento de lo establecido en sus normas estatutarias".

Más de 35 años de trayectoria

La elección por aclamación de María Jesús Lorente supone, además, "un respaldo" a la labor desempeñada al frente de la organización desde 2021 y "una muestra de confianza" en la continuidad de un proyecto centrado en la representación, defensa y fortalecimiento del tejido empresarial.

Es Consejera Delegada del Grupo Biok, compañía con presencia en sectores estratégicos como la biotecnología, la energía y el real estate, lo que le ha permitido desarrollar una visión transversal de la empresa, la inversión y la gestión en entornos estratégicos. Con más de 35 años de trayectoria profesional, ha liderado proyectos empresariales, gestionado equipos y tomado decisiones de impacto en contextos complejos y cambiantes, consolidando una carrera marcada por la visión estratégica, la responsabilidad y el compromiso con el desarrollo empresarial.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y posee una sólida formación complementaria con un Máster en Prevención de Riesgos Laborales, un Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y el Título de Experta en Responsabilidad Social Corporativa.

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Comprometida con el desarrollo económico y social, su trayectoria se caracteriza por una vocación permanente de servicio, la creación de alianzas estratégicas y la defensa activa del tejido empresarial como motor de progreso. Representación institucional y liderazgo empresarial