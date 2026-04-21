El pueblo de Zaragoza en el que Rosalía dio uno de sus primeros conciertos en Aragón: un lugar lleno de espiritualidad a la altura de su Lux Tour

Rosalía continúa cosechando aplausos y buenas críticas con su Lux Tour. Tras ofrecer varios conciertos en España, con paradas en Madrid y Barcelona, la cantante catalana prosigue con la gira internacional de su ya cuarto trabajo discográfico, una obra en la que conecta con su yo más espiritual, canta en distintos idiomas y rinde homenaje a las mujeres santas.

Como suele ocurrir con las grandes estrellas mundiales, la gira de Lux pasa de largo de Aragón. Los habitantes de la comunidad deben remontarse a hace casi una década para recordar la última actuación de la catalana en tierras aragonesas, más concretamente en un pequeño municipio de la provincia de Zaragoza.

Rosalía durante su último concierto en Barcelona / EPC

Los primeros pasos de Rosalía en Aragón

Es de sobra conocido que los inicios de la carrera de Rosalía estuvieron marcados por el trabajo y el sacrificio. La artista empezó actuando en la calle y en pequeños locales de Barcelona, e incluso llegó a ser rechazada en un conocido talent show televisivo.

De aquellos comienzos modestos también fueron testigos los aragoneses que, el 5 de agosto de 2017, acudieron al concierto que Rosalía ofreció dentro del Festival Veruela Verano, junto a Raül Refree, su productor musical por aquel entonces. Unos meses antes, en febrero, la intérprete de ‘Motomami’ había actuado en el Centro Cívico Delicias de la capital aragonesa.

Un concierto en un escenario monumental

Organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza, este veterano festival aragonés se celebra cada mes de agosto en el incomparable marco del Monasterio de Veruela, uno de los monumentos más destacados de la provincia. En su edición de 2025, por el certamen pasaron artistas como Estrella Morente, James Rhodes, El Kanka y Abraham Boba.

Fue precisamente este escenario monumental, a los pies del Moncayo, el que acogió el concierto de presentación del primer disco de la catalana, ‘Los Ángeles’.

Entonces, Rosalía era todavía una completa desconocida para el gran público. El éxito y el reconocimiento internacional llegarían después con la publicación de ‘El mal querer’, el álbum que la catapultó como una nueva estrella global gracias a su fusión inédita de música urbana y flamenco, con una voz única en el panorama internacional. Más tarde consolidó ese fenómeno con ‘Motomami’ y ahora, con ‘Lux’, su dimensión artística ha sido elevada, y nunca mejor dicho, a los altares.

Veruela, un lugar marcado por la espiritualidad

Al igual que en su último álbum, aquellos primeros pasos de la catalana por tierras aragonesas también estuvieron rodeados de espiritualidad. Fundado en el siglo XII, el Monasterio de Veruela fue levantado por los monjes de la Orden del Císter, que se dedicaron al cultivo de la vid y a la elaboración de vino. Rosalía no ha sido, ni mucho menos, la única artista universal en recalar entre los imponentes muros del cenobio.

Ya en el siglo XIX, el monasterio acogió al escritor romántico Gustavo Adolfo Bécquer, que se alojó allí para recuperarse de una dolencia y desde donde escribió sus célebres 'Cartas desde mi celda', colección epistolar publicada en el diario madrileño 'El Contemporáneo'. En sus paseos por el entorno del monasterio, a las faldas del mítico Moncayo, también encontró inspiración para varias de sus leyendas.

Dentro del recinto monástico puede visitarse, además, el Espacio Bécquer, dedicado a la estancia en el cenobio del poeta y de su hermano, el pintor Valeriano Bécquer, entre 1863 y 1864, así como el Museo del Vino de la Denominación de Origen Campo de Borja.

Vera de Moncayo, un enclave con historia

El monasterio se encuentra muy próximo a Vera de Moncayo, una localidad de apenas 400 habitantes de la comarca de Tarazona y el Moncayo que destaca por su encanto rural y por un entorno natural privilegiado. Por su condición de territorio fronterizo, todavía conserva restos de su antiguo castillo.

Monasterio de Veruela / Ferran Mallol (Turismo Aragón)

Su iglesia parroquial, fechada a mediados del siglo XVI, guarda en su interior el retablo mayor procedente de la capilla de San Bernardo del Monasterio de Veruela.

A apenas un kilómetro del casco urbano se alza, majestuoso, el monasterio cisterciense de Veruela. Además, en un promontorio situado frente al cenobio se encuentran los restos arqueológicos del poblado celtíbero de La Oruña. Y, por si fuera poco, desde Vera de Moncayo se accede con rapidez al Parque Natural del Moncayo.

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Ahora, mientras Rosalía triunfa en los grandes recintos internacionales con su Lux Tour, en Aragón permanece el recuerdo de aquella artista que aún daba sus primeros pasos y que encontró, entre los muros centenarios de Veruela, uno de los escenarios más singulares de su carrera.