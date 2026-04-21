Sabseg compra una correduría de seguros histórica de Aragón

Sabseg, firma catalana de seguros, continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y consolidación en la Península Ibérica con la incorporación de Correduría de Seguros Baigorri, firma aragonesa especializada en riesgos empresariales e industriales, con sede en Zaragoza. Con esta operación, Sabseg refuerza su posición de liderazgo en Aragón y avanza en su visión de construir una correduría independiente líder en el sur de Europa. Un modelo basado en la especialización, la cercanía al cliente y la excelencia técnica, que combina capacidades globales con el arraigo local del equipo que se incorpora al proyecto.

Fundada y dirigida por Eduardo y Raquel Baigorri, la correduría cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el mercado aragonés. Su actividad está especialmente orientada al segmento empresarial, que representa más del 90% de las primas gestionadas, con un posicionamiento destacado en sectores como crédito, transporte, logística, industria y energías renovables (fotovoltaica y eólica).

Baigorri presta servicio a más de 2.500 clientes en la región y gestiona más de 10 millones de euros en primas intermediadas. Su incorporación refuerza la apuesta de Sabseg por Aragón, donde a finales de 2024 ya se integró PG Corredores, correduría con sede en Zaragoza especializada en grandes riesgos industriales, técnicos y financieros, consolidándose así como uno de los principales corredores en la región.

Eduardo Dávila, presidente y consejero delegado de Sabseg, ha destacado que "la incorporación de Baigorri contribuye a reforzar nuestra posición en Aragón con un equipo de gran conocimiento técnico y cercano al tejido empresarial local. Su especialización en riesgos industriales y su enfoque hacia la pyme encajan plenamente con nuestro modelo”.

Por su parte, Eduardo y Raquel Baigorri han indicado: “Nos unimos al proyecto SABSEG con entusiasmo y la firme convicción de estar apostando por una plataforma líder y con un gran potencial de crecimiento. Creemos en este proyecto y en su capacidad para generar nuevas oportunidades, tanto para nuestro equipo como para nuestros clientes. Esta integración nos permite continuar nuestro proyecto, manteniendo nuestra identidad y cercanía, con el respaldo de grupo de referencia en el sector. Se abre así una nuevaetapa ilusionante, marcada por el crecimiento, la especialización y la generación de valor”.

Con esta integración, Baigorri pasa a formar parte de un grupo que actualmente gestiona más de 800 millones de euros en primas intermediadas, cuenta con más de 800 profesionales y mantiene una presencia consolidada en España, Portugal e Italia a través de una red de 60 oficinas.

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La operación se enmarca en el plan estratégico de Sabseg, que combina adquisiciones selectivas de corredurías especializadas, apertura de oficinas propias y desarrollo de nuevas líneas de especialidad, con el objetivo de alcanzar los 2.000 millones de euros en primas intermediadas en 2030.