Segundo día de la huelga médica en Aragón: los sindicatos convocantes denuncian al Salud por "bloquear" la negociación de los paros

Segundo día de la que es ya la cuarta huelga médica en Aragón y que esta semana, a diferencia de en las tres ocasiones anteriores, se da solo en la comunidad. La jornada ha arrancado con la interposición este martes de los sindicatos convocantes, CESM y Fasamet, de una denuncia ante la Inspección del Trabajo contra el Servicio Argonés de Salud por "vulnerar" su derecho a los paros "por su reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe con el Comité de Huelga". Como ya anunciaron la semana pasada, han solicitado a Inspección que levante un acta de infracción para imponer las sanciones legales y que requiera al Salud "para que cese en la conducta descrita y proceda a entablar una negociación real y efectiva".

Con este primer paso dado, los sindicatos médicos han dado comienzo a una segunda jornada de huelga en la que médicos y facultativos se han concentrado a las puertas de los hospitales de Aragón para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales y retributivas y que estas se equiparen a las de otras comunidades. En ocasiones anteriores, CESM y Fasamet habían unido estas exigencias autonómicas a las estatales, aunando unas y otras en las convocatorias de huelga estatales para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio. Sin embargo, en esta ocasión, y ante la que consideran una "falta de respuesta" del Gobierno de Aragón, esta semana han llamado a frenar su actividad solo en la comunidad.

Precisamente este martes, 21 de abril, y tras denunciar en reiteradas ocasiones que una falta de avance en las negociaciones entre el Comité de Huelga y el Gobierno de Aragón, han mantenido una reunión con el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero. Con todo, los médicos y facultativos han continuado con los paros. Según los datos del departamento, el seguimiento de esta segunda jornada ha sido de un 9,27%, con un total de 338 profesionales que han secundado la huelga de 3.646 efectivos reales.

En concreto, el seguimiento por provincias ha sido de un 10,9% en Zaragoza, con 297 profesionales en huelga de 2.703 efectivos; de un 4,74% en Teruel, con 17 médicos de 359 efectivos en huelga; y de un 4,11% en Huesca, donde han seguido los paros 24 profesionales de 584. Desde la DGA han subrayado que sus datos se ajustan "estrictamente" a los criterios objetivos de registro, por lo que no contabilizan a quien está en horas sindicales, permisos o situación de baja laboral como huelguistas.

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Los datos, de nuevo, distan de los aportados por los sindicatos convocantes, que como ya hiceiran en el primer día, han cifrado el seguimiento en cerca de un 80% en hospitales y un 50% en Atención Primaria.