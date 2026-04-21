Segundo día de la huelga médica en Aragón: los sindicatos convocantes denuncian al Salud por "bloquear" la negociación de los paros
Sanidad cifra el seguimiento de los paros en un 9,27% mientras CESM y Fasamet lo elevan a un 80% en hospitales y un 50% en centros de salud
Segundo día de la que es ya la cuarta huelga médica en Aragón y que esta semana, a diferencia de en las tres ocasiones anteriores, se da solo en la comunidad. La jornada ha arrancado con la interposición este martes de los sindicatos convocantes, CESM y Fasamet, de una denuncia ante la Inspección del Trabajo contra el Servicio Argonés de Salud por "vulnerar" su derecho a los paros "por su reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe con el Comité de Huelga". Como ya anunciaron la semana pasada, han solicitado a Inspección que levante un acta de infracción para imponer las sanciones legales y que requiera al Salud "para que cese en la conducta descrita y proceda a entablar una negociación real y efectiva".
Con este primer paso dado, los sindicatos médicos han dado comienzo a una segunda jornada de huelga en la que médicos y facultativos se han concentrado a las puertas de los hospitales de Aragón para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales y retributivas y que estas se equiparen a las de otras comunidades. En ocasiones anteriores, CESM y Fasamet habían unido estas exigencias autonómicas a las estatales, aunando unas y otras en las convocatorias de huelga estatales para reclamar al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio. Sin embargo, en esta ocasión, y ante la que consideran una "falta de respuesta" del Gobierno de Aragón, esta semana han llamado a frenar su actividad solo en la comunidad.
Precisamente este martes, 21 de abril, y tras denunciar en reiteradas ocasiones que una falta de avance en las negociaciones entre el Comité de Huelga y el Gobierno de Aragón, han mantenido una reunión con el consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero. Con todo, los médicos y facultativos han continuado con los paros. Según los datos del departamento, el seguimiento de esta segunda jornada ha sido de un 9,27%, con un total de 338 profesionales que han secundado la huelga de 3.646 efectivos reales.
En concreto, el seguimiento por provincias ha sido de un 10,9% en Zaragoza, con 297 profesionales en huelga de 2.703 efectivos; de un 4,74% en Teruel, con 17 médicos de 359 efectivos en huelga; y de un 4,11% en Huesca, donde han seguido los paros 24 profesionales de 584. Desde la DGA han subrayado que sus datos se ajustan "estrictamente" a los criterios objetivos de registro, por lo que no contabilizan a quien está en horas sindicales, permisos o situación de baja laboral como huelguistas.
Los datos, de nuevo, distan de los aportados por los sindicatos convocantes, que como ya hiceiran en el primer día, han cifrado el seguimiento en cerca de un 80% en hospitales y un 50% en Atención Primaria.
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