Siete de los ocho centros con el Bachillerato concertado en Aragón tienen vacantes en 1º

Siete de los ocho centros de Aragón que ya tienen el Bachillerato concertado tienen vacantes en el primer curso, que es en el que el Gobierno de Jorge Azcón (PP), en funciones, comenzará a implementar la concertación a partir de septiembre (2026). Entre ellos suman un total de 65 plazas sin cubrir en 1º, entre las que se incluyen las de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae). Si en el análisis se tiene en cuenta también el segundo curso, el número de puestos libres asciende en total a 145, ya que los ocho bachilleratos concertados tienen vacantes en el año académico actual, según los datos públicos de vacantes en plazo extraordinario del Departamento de Educación.

La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, anunció el 7 de abril que a partir del próximo curso se implantaría el Bachillerato concertado en Aragón. La medida, que se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se aplicará el próximo septiembre en el primer curso, con el objetivo de ampliarse al segundo de forma progresiva. Las entidades defensoras de la escuela pública -los sindicatos, las federaciones y las fuerzas políticas de izquierdas- han rechazado la medida por diversas causas, entre ellas que en la pública hay vacantes en esta etapa educativa no obligatoria. Y también las hay en los ocho centros que ya tienen el Bachillerato concertado en el territorio, según los datos públicos del Departamento de Educación.

En concreto, en Zaragoza tienen el Bachillerato concertado siete centros, y seis de ellos tienen vacantes en el primer curso en este año lectivo, incluyéndose también las Acneae: Santo Domingo de Silos, que tiene 18; Buen Pastor, con 8; San Valero, con 12; Padre Enrique de Ossó, con 9; Salesiano Nuestra Señora del Pilar (Salesianos), con 1, y Salesianos Laviaga-Castillo, en la Almunia de Doña Godina, con 13. También La Salle Santo Ángel tiene esta etapa concertada, pero no cuenta con plazas libres en primero. A ellos se suma el Santo Domingo Savio (Salesianos) de Monzón (Huesca), que tiene cuatro vacantes en el primer año.

Si también se tiene en cuenta segundo de Bachillerato, todos los centros que tienen esta etapa concertada en Aragón tienen vacantes, con las plazas Acenae también recogidas en los datos. Así, el Santo Domingo de Silos cuenta con 49 vacantes en todo el Bachiller, mientras que en el Buen Pastor son 17, en San Valero son 12, el Padre Enrique Ossó con 15, el Salesianos de Zaragoza con 2, el Salesianos de La Almunia con 29, el Santo Ángel con 1 y, el Salesianos de Monzón, con 20.

Las entidades que rechazan esta medida educativa han asegurado en reiteradas ocasiones que la concertación del Bachillerato en Aragón es "innecesario" porque, entre otras razones, hay unas 2.300 vacantes en la escuela pública, lo que sostienen que marca la diferencia respecto a cuando se realizó en los ocho centros aragoneses que ya tienen concertada esta etapa no obligatoria.

Desde la consejería de Educación de la DGA han sostenido que las plazas libres se dan mayoritariamente en el medio rural, donde las ratios son inferiores, pero las organizaciones en defensa de la pública aseguran que también hay "muchos centros de la ciudad con vacantes". La consejera del ramo en funciones, Tomasa Hernández, dio una horquilla de "entre 1.300 y 2.000" plazas vacías en estas enseñanzas en todo Aragón.

Además de las vacantes, las entidades en defensa de la escuela pública han criticado la medida por considerar que "segrega" y por haberse impulsado con el Gobierno de Aragón en funciones y el presupuesto de la comunidad prorrogado. Desde el departamento han asegurado que la ley "no lo impide" y que se va a modificar el plurianual de la concertada, que se aprobó en 2025 y que sigue hasta 2031 por un importe de 1.013 millones. La concertación del Bachillerato supondrá un coste de en torno a 7 millones de euros por curso.

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Asimismo, desde la consejería han señalado que Felipe Faci (PSOE), que fue consejero de Educación, alcanzó un acuerdo con los sindicatos estando en funcione y tras haber perdido las elecciones.