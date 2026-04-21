Estas son las oficinas de regularización de inmigrantes habilitadas en Aragón

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones arrancó hace unos días el proceso de regularización extraordinaria con éxito de solicitudes y "normalidad en la gestión" de las primeras horas, según alegaron fuentes institucionales. Durante la primera jornada, cuando se podían realizar las tramitaciones de manera online, se recibieron cerca de 13.500 solicitudes telemáticas en Mercurio, la plataforma de gestión de expedientes de extranjería.

Durante el primer día, en Aragón, al menos 400 personas iniciaron este trámite de forma online en la comunidad. Todas estas solicitudes se presentaron mediante certificado digital, y la mayoría se registraron por parte de profesionales habilitados (abogados, graduados sociales y gestores administrativos). Este proceso está abierto hasta el próximo 30 de junio y se han habilitado horarios específicos en distintos puntos de la comunidad, como en las oficinas de Correos para no interceder con el resto de trámites. Toda la información sobre el procedimiento, así como los formularios y preguntas frecuentes, está disponible en el portal específico de la Regularización que se ha habilitado en la página web del Ministerio.

Puntos de regularización en Zaragoza

Desde este lunes, numerosos inmigrantes han realizado largas filas en el Ayuntamiento de Zaragoza para conseguir la regularización. Esta imagen también se ha repetido en otros puntos de la capital aragonesa como la oficina de Correos situada en el paseo de Independencia. Ante la saturación vista en los centros municipales, es importante recordar que la ciudad dispone de ocho centros oficiales para estos trámites:

Seguridad Social: La oficina INSS-CAISS Nº 1 , ubicada en la calle Doctor Cerrada, 6.

La oficina , ubicada en la calle Doctor Cerrada, 6. Oficinas de Correos habilitadas: Siete sedes distribuidas para evitar desplazamientos innecesarios al centro: Zaragoza OP: Paseo Independencia, 33; Sucursal 1 (Delicias): Vía Hispanidad, 100; Sucursal 10 (Fernando el Católico): Fernando el Católico, 57; Sucursal 17 (Torrero): Fray Julián Garcés, 19; Sucursal 4 (Las Fuentes): Florentino Ballesteros, 10-12; Sucursal 5 (Arrabal): Calle José Oto, 20 y Sucursal 7 (Almozara): Paseo María Agustín, 113.

Puntos de regularización en Huesca y Teruel

En el resto del territorio aragonés, la atención se divide entre la gestión administrativa de la Seguridad Social y el soporte logístico de Correos:

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