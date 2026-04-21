Últimas horas para pedir plaza en los colegios de Aragón: 31 centros ya tienen más solicitudes que vacantes en 1º de Infantil

El proceso de escolarización de Aragón encara su recta final. A solo unas horas de que el cierre el plazo para que las familias soliciten centro para el próximo curso escolar -el límite es este miércoles, 22 de abril, a las 14.00 horas-, se han registrado 7.144 solicitudes para 1º de infantil y ya hay 31 colegios con más solicitudes que vacantes ordinarias para 1º de Infantil, la mayoría en Zaragoza provincia. Además, hay en 10 en los que la demanda de plazas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae) también supera a la oferta.

Según los últimos datos, actualizados a 21 de abril a las 8.11 horas, en Zaragoza provincia tienen más solicitudes que plazas en 1º de Infantil 24 centros: el Augusta Bíbilis de Calatayud (26/16), el San Miguel de Casetas (20/19), el Compromiso de Caspe (26/19), el Ferrer y Racaj de Ejea de los Caballeros (14/10), el Rector Mamés Esperabé, de Ejea de los Caballeros (32/27), el Hermanos Argensola, de Montañana (8/2), el Octavus, de Utebo (44/38), el Basilio Paraíso (21/19), Compañía de María (67/63), Cristo Rey (74/57), el Domingo Miral (8/7), La Purísima y San Antonio (27/19), La Salle Montemolín (60/57), María Zambrano (73/69), Marie Curie (62/38), Nuestra Señora del Carmen y San José (23/19), Padre Enrique de Ossó (41/38), Pompiliano (48/42), Río Ebro (6/1), Sagrada Familia (45/42), Sagrado Corazón-Moncayo (72/63), San Agustín (69/63), Santa María del Pilar (102/84), Teresiano del Pilar (65/57), Vadorrey-Les Allées (23/20 y Odón de Buen (50/38).

En el caso de la provincia de Huesca, tienen más demanda que oferta cuatro colegios: el San José de Calasanz, de Barbastro (21/19), el San Vicente de Paúl, de Barbastro (22/19), el Katia Acón, de Binéfar (32/19) y El Parque, de Huesca (28/20). En Teruel provincia esta situación se da en solo un centro: La Fuenfresca (68/60).

Los 10 colegios en los que la demanda de plazas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae) supera a la oferta son el Emilio Moreno Calvete, de Zaragoza (1/0); el Joaquín Costa, de Zaragoza (6/4); el José Antonio Labordeta Subías, de Zaragoza (1/0); el Julián Sanz Ibáñez, de Zaragoza (1/0); el Marcos Frechín, de Zaragoza (5/4); el Monsalud, de Zaragoza (2/1); Alto Aragón, de Barbastro (1/0); el San José de Calasanz, de Barbastro (2/1); el Joaquín Costa, de Monzón (1/0) y el Monzón III, de Monzón (1/0).

Los plazos del proceso

Este martes al mediodía, a solo un día de que cierre el plazo para las familias, se habían recibido ya 5.363 solicitudes para 1º de Infantil en Zaragoza provincia, 1.115 en Huesca y 666 en Teruel. Hasta mañana a las 14.00 hora se espera que los 8.669 niños y niñas de tres años nacidos en 2023 en la región demanden colegio. Las solicitudes se realizan a través de la página web educa.aragon.es/admision.

Una vez finalice el proceso para solicitar plazas el 16 de abril, comenzará el baremo y las listas se publicarán el 4 de mayo. El día 8 del mismo mes se celebrará el sorteo público para dirimir empates. Tres días después, el 11 de mayo, se compartirán las listas provisionales. Las listas definitivas se darán a conocer el 15 del mismo mes (mayo).

Publicadas las listas definitivas, se abrirá el proceso de matriculación. En el caso de Infantil y 1º de Primaria, las familias podrán hacer la inscripción a partir del 26 de mayo y hasta el 1 de junio. Desde 2º de Primaria y hasta Secundaria, el plazo de matriculación será del 19 al 25 de junio.

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Con el fin de facilitar el proceso, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha habilitado un teléfono de atención a las familias (876 03 67 64), que ya está operativo, así como distintos puntos de atención presencial para resolver dudas en la propia consejería, en los Servicios Provinciales y en varios centros educativos de Zaragoza, como el CPI Espartidero, los CEIP Calixto Ariño y Camón Aznar y el CPEPA Juan José Lorente.