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Acuerdo entre PP y Vox para hacer a Azcón presidente de Aragón, en directo: "¿La prioridad nacional? No va haber nada fuera de la legalidad"

Las dos formaciones de derechas han anunciado el acuerdo este miércoles horas después de que María Guardiola lograse ser investida presidenta de Extremadura cinco meses después de las elecciones

PP y Vox alcanzan un acuerdo para formar el nuevo Gobierno de Aragón

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Laura Trives

Laura Carnicero

Sergio H. Valgañón

Carlota Gomar

Alberto Arilla

Ana Lahoz

Zaragoza

PP y Vox han anunciado este miércoles, previa de la celebración de San Jorge y fiesta en Aragón, un acuerdo para hacer a Jorge Azcón presidente de la comunidad. El pacto se ha producido unas horas después de que María Guardiola fuera investida, en segunda vuelta, como presidenta extremeña cinco meses después de las elecciones y con otra investidura fallida.

Tal y como han comunicado casi de manera simultánea desde ambos partidos, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, portavoz de Vox y, previsiblemente, de nuevo futuro vicepresidente del nuevo Gobierno, explicarán las condiciones del pacto en el hall del salón de plenos de las Cortes de Aragón, un terreno neutral que ya fue el escenario elegido para la firma del pacto PP-Vox en 2023, en esa ocasión, entre el propio Nolasco y la secretaria general del PP, Ana Alós.

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