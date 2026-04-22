Acuerdo entre PP y Vox para hacer a Azcón presidente de Aragón, en directo: "¿La prioridad nacional? No va haber nada fuera de la legalidad"

PP y Vox han anunciado este miércoles, previa de la celebración de San Jorge y fiesta en Aragón, un acuerdo para hacer a Jorge Azcón presidente de la comunidad. El pacto se ha producido unas horas después de que María Guardiola fuera investida, en segunda vuelta, como presidenta extremeña cinco meses después de las elecciones y con otra investidura fallida.

Tal y como han comunicado casi de manera simultánea desde ambos partidos, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, portavoz de Vox y, previsiblemente, de nuevo futuro vicepresidente del nuevo Gobierno, explicarán las condiciones del pacto en el hall del salón de plenos de las Cortes de Aragón, un terreno neutral que ya fue el escenario elegido para la firma del pacto PP-Vox en 2023, en esa ocasión, entre el propio Nolasco y la secretaria general del PP, Ana Alós.

Pilar Alegría: "El acuerdo responde a un ejercicio de supervivencia política" Para la líder de la oposición en Aragón, Pilar Alegría, el acuerdo entre PP y Vox responde a un "reajuste de intereses y un ejercicio de supervivencia política". Para la exministra y portavoz, el "acuerdo nace ya amortizado y con fecha de caducidad. Nada que se lleve a cabo desde la desconfianza y la rivalidad, la que tienen PP y VOX, puede traer algo bueno para los aragoneses".

Dardo a Pedro Sánchez: "Un acuerdo sin pactos de investidura a cambio de amnistiar a políticos" Desde el PP Aragón, a través de un comunicado, han lanzado un dardo directo a Pedro Sánchez. Han matizado que el acuerdo alcanzado en la comunidad "se ha cerrado sin pactos de investidura a cambio de amnistiar a políticos que han alterado el orden constitucional, sin excarcelar a etarras y agresores sexuales, y defendiendo la igualdad de los ciudadanos frente a otros que buscaron apoyos parlamentarios imponiendo un sistema de financiación a la carta".

Azcón ha tenido "total autonomía" para negociar Fuentes del PP Aragón han asegurado que "el presidente Azcón, como María Guardiola en su momento, ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo", han señalado en un comunicado. "Al igual que en Extremadura y como será en Castilla y León, el número de cargos y el nombre de las personas que los ocuparán nunca fue motivo de negociación por parte de los responsables de la dirección nacional del Partido Popular.

Nolasco: "Vamos a rechazar totalmente la llegada de menores migrantes" Sobre la migración, Nolasco ha vuelto a recalcar que van a rechazar "totalmente" la llegada de menores migrantes no acompañados. "Cuando se decía que no se puede hacer nada ni negarnos, veremos como sí podemos negarnos y como legalmente podemos hacerlo y evitar lo que hasta ahora parece inevitable.

Nolasco, sobre la prioridad nacional: "Hay una serie de baremos que se pueden aplicar" El pacto incluirá la prioridad nacional, algo que tiene que concretar todavía el Gobierno de Aragón. Nolasco lo tiene claro. "Hay una serie de baremos que se pueden aplicar y que son más restrictivos a la hora de conceder las ayudas sociales y están dentro de la legalidad. Se han aprobado en Extremadura y Valencia. Es un debate político de la izquierda para decir que no se pueden poner requisitos más restrictivos para que haya prioridad nacional para esas personas que más han cotizado o aportado a nuestro país", ha señalado el presidente de Vox en Aragón.

Un acuerdo 'in extremis' y horas antes del Día de Aragón El acuerdo entre PP y Vox llega in extremis, unas horas antes de la celebración del Día de Aragón, con las Cortes de Aragón ya engalanadas para el día institucional más importante del año en la comunidad

Azcón detrás de Nolasco, este martes, durante la comparecencia. / JAIME GALINDO Azcón: "El arraigo y el empadronamiento son ya requisitos que están en la legislación española" "El arraigo, el empadronamiento, el número de años que alguien lleva empadronado en nuestra comunidad, la residencia legal… son requisitos que ya están en la legislación española y aragonesa. Son aquellos de los que vamos a hablar en el futuro. No va a haber nada que esté fuera de la legalidad porque cualquier acuerdo que adopte el Gobierno de Aragón, se hará con el informe de intervención general y los equipos jurídicos", ha asegurado Azcón.

Azcón confía en "completar" la legislatura con cuatro presupuestos Azcón ha defendido su acción al frente del Gobierno de Aragón en los últimos años y ha asegurado que los acuerdos alcanzados con Vox "son buenos". "Van a dar continuidad a un cambio político que se produjo en mayo de 2023 y que después de las elecciones de febrero de 2026 esperemos que continúe. Estamos seguros de que va a llegar hasta 20230 y que completaremos la legislatura", ha señalado "Todas y cada una de las medidas cumplirán con el medido de legalidad", ha recalcado. "En los próximos cuatro años queremos que se aprueben cuatro presupuestos. Esa es la voluntad. Vamos a trabajar para que el Gobierno apruebe presupuestos que mejoren la calidad de vida de los aragoneses"

Azcón: "PP y Vox han llegado a un acuerdo para la estabilidad" El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que el acuerdo de PP y Vox es "un acuerdo fruto del resultado de las urnas", ha dicho. "PP y Vox han llegado a un acuerdo para la estabilidad y para formar un gobierno en Aragón que responde a lo que han querido los aragoneses en las urnas y que se vaya a preocupar de resolver los problemas de los aragoneses”, ha añadido Azcón. "Siempre he defendido que un acuerdo debía cumplir el principio de legalidad y que fuera íntegramente asumido por los dos partidos políticos que lo firman. Ese es el acuerdo que hemos firmado. Un acuerdo que será transparente y la hoja de ruta del Gobierno durante los próximos cuatro años"