Amazon activa la contratación para su centro de La Muela (Zaragoza) con sueldos desde 1.600 euros y más de 600 empleos previstos

El nuevo centro logístico que Amazon pondrá en marcha en La Muela (Zaragoza) en septiembre ha entrado ya en fase de construcción de equipos. La compañía ha iniciado el proceso de selección de personal con las primeras ofertas activas en su portal de empleo, mientras perfila la estructura de una plantilla que superará los 600 trabajadores en un plazo de tres años, según estimaciones del gigante del comercio electrónico, que cuenta actualmente con más de 1.200 trabajadores repartidos en tres centros de distribución situados en la capital aragonesa.

Por ahora, el despliegue es incipiente. El único puesto confirmado es el del director del centro, Jaime González del Palacio, procedente de las operaciones del gran complejo logístico de Amazon en Plaza, abierto ahora hace tres años. A partir de ahí, la multinacional ha comenzado a publicar las primeras vacantes para completar el equipo de mando y el staff inicial. En estos momentos, hay al menos dos posiciones abiertas vinculadas al área de operaciones y control de inventario.

Se trata de perfiles cualificados, como responsables de área -los denominados area manager- y especialistas en control de inventario y calidad (ICQA area manager), que desempeñarán funciones clave en la puesta en marcha del centro. Entre sus responsabilidades figuran la supervisión de equipos, el análisis de datos operativos, la mejora de procesos y el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad en un entorno de alta exigencia logística.

Requisitos de las primeras vacantes

Estos puestos requieren experiencia en gestión de equipos, capacidad analítica y formación universitaria, además de dominio de inglés. La compañía valora también conocimientos en metodologías de mejora continua como Lean o Six Sigma, habituales en entornos industriales y logísticos avanzados.

Junto a estos perfiles técnicos, el grueso de la plantilla corresponderá a operarios logísticos encargados de la recepción, clasificación, empaquetado y expedición de mercancías. Son puestos que, en muchos casos, no requieren experiencia previa y que constituyen la base de la actividad en este tipo de instalaciones.

Amazon asegura que en Aragón ofrece un salario de entrada superior a los 1.600 euros brutos mensuales para estos trabajadores, al que se suman beneficios valorados en unos 3.500 euros anuales, según destaca la compañía. Entre ellos figuran plan de pensiones, seguro médico, ayudas para comidas, programas de formación, descuentos en la plataforma y permisos parentales ampliados y retribuidos.

Plantilla inicial

La compañía defiende que su modelo busca atraer talento local y ofrecer oportunidades laborales en distintos niveles de cualificación. El abanico de perfiles incluye desde recién incorporados al mercado laboral hasta profesionales con experiencia en áreas técnicas o de gestión.

A pesar de este arranque, la empresa no ha concretado todavía cuántos trabajadores compondrán la plantilla inicial con la que comenzará la actividad en septiembre. Tampoco ha detallado el ritmo de incorporación de empleados en los primeros meses. La explicación es que el centro se encuentra aún en fase de definición operativa y que el dimensionamiento dependerá de la evolución de la demanda y del tipo de productos que gestione.

Tomando como referencia el lanzamiento de otros centros logísticos de la compañía, como el de Plaza en 2023, lo habitual es que la actividad arranque con una parte de la plantilla prevista y crezca de forma progresiva. En ese caso, el complejo alcanzó los 1.000 trabajadores antes de lo previsto tras la incorporación de nuevos turnos. Siguiendo ese patrón, todo apunta a que La Muela podría iniciar su actividad con en torno a un tercio de su capacidad final, es decir, cerca de 200 empleados, aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente.

Zaragoza se refuerza como capital logística

El modelo operativo también se implantará de forma gradual. El centro comenzará a funcionar en fase de pruebas durante el verano y, una vez a pleno rendimiento, operará con tres turnos que cubrirán las 24 horas del día durante todo el año. El arranque, sin embargo, se realizará previsiblemente con dos turnos.

La puesta en marcha de este nuevo complejo reforzará el peso de Zaragoza dentro de la red logística de Amazon, donde la compañía ya cuenta con varios centros y una plantilla que, con esta incorporación, se acercará a los 2.000 trabajadores. Más allá de las cifras, el proceso de contratación que ahora se inicia será clave para medir el impacto real del proyecto en el empleo local.