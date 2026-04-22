Amazon creará 600 empleos en La Muela (Zaragoza) con un centro pionero que revolucionará sus entregas en España

Amazon vuelve a La Muela (Zaragoza) con un giro de 180 grados. Donde hace tres años proyectaba un centro de devoluciones que nunca llegó a entrar en funcionamiento, pondrá en marcha ahora una planta logística pionera en España. El gigante del comercio electrónico invertirá 25 millones de euros para reactivar las instalaciones, que se suman a los 75 millones ya desembolsados años atrás en su construcción en el polígono industrial Centrovía. Una segunda oportunidad para una nave de más de 30.000 metros cuadrados de superficie que estará especializada en la distribución de productos de alta rotación, un proyecto diseñado para acelerar las entregas en todo el territorio nacional. La iniciativa arrancará en septiembre y prevé generar 600 empleos en un plazo de tres años.

El nuevo centro, bautizado como ZAZ8 en la nomenclatura de la compañía fundada por Jeff Bezos, no funcionará como un almacén convencional ni realizará envíos directos al cliente final. Su papel será intermedio dentro de la red logística de la multinacional estadounidense, que lo define como su primer distribution center (DC) en su lenguaje corporativo. Desde estas instalaciones se abastecerá a más de 40 centros repartidos por toda España, que son los encargados de la entrega de última milla. En la práctica, operará como un “almacén de almacenes” enfocado en concentrar los productos de mayor demanda para acercarlos a los puntos de consumo.

Ese cambio de función explica la reactivación del proyecto. La instalación quedó descartada a finales de 2023 como consecuencia de la revisión global de la red logística que la compañía acometió tras el fuerte crecimiento registrado durante la pandemia. Entonces, el centro estaba concebido para la gestión de devoluciones y con la previsión de generar 1.452 empleos, más del doble de los estimados ahora con la reformulación del proyecto de Centrovía.

El nuevo centro de Amazon ubicado en La Muela. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El nuevo enfoque responde a una prioridad distinta: ganar velocidad en la entrega. “Estamos adaptando este centro a lo que la red necesita hoy y, sobre todo, a lo que demanda el cliente”, explica a este diario Jaime González del Palacio, que ha sido nombrado director del complejo logístico de La Muela. “La idea es añadir una capa de almacenamiento de productos de alta rotación para acercarlos más y poder responder con mayor rapidez”, afirma.

Salarios desde 1.600 euros al mes

La compañía no ha detallado por ahora ni la capacidad logística del centro, en términos de volumen de artículos, ni su capacidad de almacenamiento. Tampoco ha concretado la plantilla con la que arrancará la actividad. La explicación es que el proyecto se encuentra en una fase inicial de definición operativa y que estas magnitudes dependerán del tipo de productos que se incorporen y de la evolución de la demanda.

Eso sí, el proceso de selección de personal del nuevo centro ya está abierto con varias vacantes abiertas que los interesados pueden consultar en amazon.jobs. En Aragón, Amazon ofrece un salario de entrada superior a 1.600 euros al mes y beneficios adicionales valorados en 3.500 euros anuales para puestos de operaciones que no requieren experiencia previa. Entre estos beneficios se encuentran un plan de pensiones, programas de formación, seguro médico, descuentos para compras en Amazon, subvención para las comidas en los centros logísticos y permiso parental por nacimiento y cuidado del menor ampliado y retribuido.

Sí está definido el calendario. La actividad comenzará en verano con la fase de pruebas y se irá ampliando de forma progresiva hasta alcanzar su pleno rendimiento, cuando operará con tres turnos que cubrirán las 24 horas del día durante todo el año. El arranque oficial será en septiembre, previsiblemente con dos turnos, aunque este punto no está aún cerrado.

El cliente demanda inmediatez

El centro estará especializado en optimizar la cadena de suministro mediante el almacenamiento estratégico de los productos de consumo recurrente, aquellos que se compran con frecuencia y requieren reposición constante. Desde artículos de higiene o limpieza hasta alimentación no perecedera. Un tipo de mercancía que permite anticipar la demanda y optimizar los tiempos de entrega. “Cada vez vemos más claro que el cliente pide inmediatez y tenemos que adaptarnos a eso”, apunta González del Palacio.

En 2025, la compañía entregó en España más de 190 millones de pedidos en el mismo día o al día siguiente, es decir, prácticamente en un plazo de menos de 24 horas. Esta cifra se eleva hasta los 13.000 millones de artículos en todo el mundo. Este servicio está disponible para los clientes Prime, que tiene un coste de casi 50 euros año, pero, según Amazon, permite ahorrar en España una media de 120 euros en entregas rápidas y gratuitas. Millones de clientes utilizaron el servicio 'Entrega hoy', disponible en 16 ciudades españolas -entre ellas, Zaragoza-, que permite recibir pedidos el mismo día en casa, en puntos de recogida o en Amazon Lockers.

Cuarto centro logístico en Zaragoza

La apertura consolida además el peso de Zaragoza dentro del mapa logístico de Amazon. Será el cuarto centro de la compañía en la capital aragonesa y su entorno metropolitano, donde ya cuenta con distintas tipologías de instalaciones. El principal activo es el gran centro logístico del polígono Plaza (ZAZ1), con alrededor de 1.100 trabajadores y considerado de milla cero -inbound cross dock (IXD)-, la máxima categoría en el organigrama de distribución de la compañía y el único de este tipo que hay en España. La planta, de 60.000 metros cuadrados, cumplió justo este lunes tres años desde su puesta en marcha.

A este se suma una esta estación de última milla en este mismo polígono, con una plantilla que ronda los 115 empleados, y el centro de Amazon Fresh en la Ciudad del Transporte, dedicado al supermercado online del grupo, con unos 25 trabajadores. Además, en el área tecnológica, y desde 2022, Aragón posee tres zonas de disponibilidad con centros de datos de Amazon Web Services (AWS).

Con la incorporación de los 600 empleos previstos en La Muela, la plantilla logística del grupo en Zaragoza se acercará a los 2.000 trabajadores en 2029. Una cifra que confirma la consolidación del territorio como uno de los grandes polos de distribución del sur de Europa. “Zaragoza tiene una posición privilegiada para conectar con todo el país y también con Europa”, subraya el director del centro de La Muela, una localización estratégica por su cercanía a los principales centros de consumo en España, con el 70% del PIB nacional en un radio de 300 kilómetros. “Eso, unido al talento disponible, hace que tenga mucho sentido seguir creciendo aquí”, añade

La puesta en marcha de este almacén supone también un impulso para el polígono Centrovía, uno de los enclaves más castigados por proyectos fallidos del pasado. Durante años, este espacio ha acumulado suelos sin actividad y naves en desuso. En los últimos años, sin embargo, se están produciendo movimientos para su reactivación, con operaciones de regeneración de suelo logístico que buscan devolver dinamismo a la zona. La llegada de Amazon refuerza ese proceso.

La apertura en La Muela no solo recupera una inversión que había quedado en pausa. Marca también un cambio de enfoque en la estrategia logística del gigante del comercio electrónico, más orientada a anticipar la demanda y reducir los tiempos de entrega en un mercado donde la inmediatez se ha convertido en un factor decisivo.