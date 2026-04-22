Aragón eleva un 5,7% sus exportaciones en vísperas del golpe geopolítico en Oriente Medio

El comercio exterior de Aragón recupera el pulso en los primeros compases del año a pesar de la incertidumbre global. La comunidad cerró febrero con un avance del 5,7% en sus exportaciones respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 1.309 millones de euros, un crecimiento que contrasta con la caída del 0,8% registrada en el conjunto de España, según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

El comportamiento del sector exterior aragonés se produjo en un momento previo al agravamiento de la crisis en Oriente Medio, un conflicto que en las semanas posteriores ha tensionado las rutas comerciales y los mercados energéticos internacionales, con especial presión sobre el petróleo y el tráfico marítimo vinculado al estrecho de Ormuz.

El automóvil dispara sus ventas

Por sectores, el automóvil volvió a situarse como principal motor de las ventas al exterior de la comunidad autónoma, con 316,4 millones de euros, lo que representa el 24,2% del total exportado. Le siguieron la alimentación, bebidas y tabaco, con 267,1 millones (20,4%), y los bienes de equipo, con 246,3 millones (18,8%). En conjunto, estos tres grandes grupos concentraron más de seis de cada diez euros exportados por la comunidad.

El mayor impulso procedió precisamente de la automoción, cuyas exportaciones crecieron un 53,28% en tasa interanual. También destacaron los bienes de equipo, con un incremento del 12,99%, en un mes en el que el sector exterior aragonés mostró fortaleza pese a un contexto internacional ya marcado por la incertidumbre.

En paralelo, las importaciones descendieron un 5,9% respecto a febrero de 2025, hasta situarse en 1.212,2 millones de euros. En este capítulo, los bienes de equipo encabezaron el gasto con 362,2 millones (29,9%), por delante de las manufacturas de consumo, con 243,7 millones (20,1%), y del automóvil, con 214,8 millones (17,7%).

Por ramas de actividad, las compras exteriores de bienes de equipo bajaron un 6,09%, mientras que las manufacturas de consumo retrocedieron un 21,73%. En cambio, el automóvil elevó sus importaciones un 4,13%.

Como resultado de esta evolución, Aragón volvió a cerrar el mes con superávit comercial. La tasa de cobertura, indicador que mide en qué proporción las exportaciones financian las importaciones, se situó en el 108%, lo que refleja una posición exterior sólida al término de febrero.