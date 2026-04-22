Aragón se vuelca en la celebración del Día de San Jorge: desde las actividades en el Pignatelli a la Feria del Libro en Independencia y el Vencimiento del Dragón en Alcañiz

Cada rincón de Aragón celebrará este jueves San Jorge, patrón de la comunidad y un día marcado en rojo en el calendario por todos los aragoneses. Serán muchas las actividades que se ofrecerán en la calle para todos los públicos, sobre todo para aquellos que hayan optado por quedarse en las tres capitales en este día festivo. Más allá de Zaragoza, Huesca y Teruel, también en Alcañiz estará puesto el foco, ya que allí tendrá lugar la representación del Vencimiento del Dragón, una cita que cada año reúne a miles de personas en la plaza España de Alcañiz.

Sin duda, el Edificio Pignatelli será uno de los ejes centrales de la jornada porque incluye un programa de música, cine, magia, circo, teatro, danza o exposiciones varias. Ya este miércoles, a las 21.00 horas, comenzarán los actos en el patio de la Sala de la Corona con una video proyección de Yaguar Visual Art con imágenes que evocarán la celebración del Día de Aragón acompañadas de dos conciertos de artistas aragoneses Idoipe y Rosin de Palo.

En la zona de jardines del Pignatelli, en el patio de la Corona y en la propia sala los visitantes podrán disfrutar de la carpa mágica con Rubén Díaz, Civi Civiac y Javi el Mago; del espectáculo ‘Carabín carabán’ de Almozandia; de la actuación de Luna Roja DJ y Espai Sideral; de la Ferieta de juegos de la PAI; y del dance del rabal; de un concierto para conmemorar el aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio Mundial de la UNESCO, con Berluna.

A las 12.30 horas, LaMov interpretará ‘España en conserva’, en la Sala de la Corona; Títeres de la Tía Helena presentarán su espectáculo ‘Cajal el rey de los Nervios’ conmemorando el 120 aniversario del Premio Nobel y Biella Nuei actuará en el escenario principal de los jardines para celebrar su 40 aniversario con la música. Las jóvenes voces del Coro Ixena ofrecerán un concierto en el patio; y DJ Guillems animará el mediodía en los jardines.

Por la tarde, habrá nuevos pases de magia en la carpa con Rubén Díaz, Civi Civiac y Javi el Mago; Ana Continente Danza presentará ‘Cable a tierra’; los más pequeños podrán seguir disfrutando con la ferieta de juegos de PAI; la Compañía de circo Nostraxladamus presentará su espectáculo ‘Rumbo Latoti’, elegido como premio al mejor espectáculo de calle en la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León, celebrada en Ciudad Rodrigo; el público podrá participar en el rodaje de un cortometraje con Colectivo Z; Violeta Borruel Danza, con la pieza ‘Lo que habita’; del grupo folklórico El Pilar nos deleitará con lo mejor de nuestro folclore, un recital jotero; Títeres de la Tía Helena regresarán con ‘Cajal, el rey de los nervios’; y Charraire interpretará la obra teatral ‘Garabato y Cuchufleta’.

Mapa de puntos de interés y actividades en el Pignatelli para este sábado. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Desde las 18.45 horas actuará la banda de gaitas de boto aragonesa; Pilar Almalé estrenará su espectáculo ‘Goya, te quiero’; y la jornada concluirá con el concierto de La estrella azul live, desde las 20:00 horas, en el escenario central en los jardines. Durante toda la jornada habrá también servicio de bar en los jardínes. El Edificio Pignatelli abrirá sus el jueves 23, de 10.00 a 21.00 horas, con entrada por calle Madre Rafols, a la zona de jardines.

Feria del Libro y museos

También en Zaragoza, el centro de la capital será uno de los espacios más animados con el tradicional Día del Libro en el paseo de la Independencia, donde librerías y lectores volverán a encontrarse en una de las citas más populares de la jornada.

Además, numerosos espacios culturales abrirán sus puertas de forma gratuita. Entre ellos destacan el Museo Goya y el CaixaForum Zaragoza. También se suman los museos municipales, como el Pablo Gargallo o el Museo del Fuego, junto a la Ruta Caesaraugusta.

La jornada incluirá asimismo la Muestra de Artesanía Aragonesa en la Plaza de los Sitios, visitas al Palacio de la Infanta y el acto institucional en el Palacio de la Aljafería, donde se entregarán las distinciones del Día de Aragón.

Actos en Huesca y en Teruel

En Huesca también se celebrará el Día del Libro, de 9.00 a 22.00 horas, en los Porches de Galicia; la Coral Oscense actuará en la Ermita de San Jorge; tendrá lugar el XX Trofeo de Escuelas de Ciclismo; el XLII Gran Premio San Jorge en el campo de tiro Loreto; patinaje divertido en la pista de patinaje de velocidad; a las 11:00 horas se realizará el reparto de la tradicional torta de San Jorge en el cerro, donde también habrá zona joven con actividades deportivas y culturales.

A las 12.00 horas llegará la XXV Jorgeada de Aragón, una andada con salida desde el Palacio de la Aljafería que llegará a la ermita de San Jorge en Huesca. A la misma hora comenzará el 11º Concurso de tortas y bizcochos de San Jorge, y en el cerro se sucederán las actuaciones de batucada, del grupo folclórico Elenco Aragonés, habrá parque infantil de hinchables; mientras que la plaza López Allué acogerá las actuaciones musicales de Radices e Ixeya, a las 19:30 y las 20:30 horas.

En Teruel, la Feria del Libro será este 23 de abril de 11.00 a 19.00 horas en la Plaza del Torico, donde se reunirán floristas y librerías para participar en un mercado de flores y libros.

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A las 11.00 horas saldrá la comparsa de gigantes y cabezudos, con salida desde el Centro Juvenil de Plaza Domingo Gascón. A continuación, habrá animación infantil con la compañía Producciones Kinser y el espectáculo ‘Circo entre páginas’, en la plaza del Torico; se entregarán los premios del X Concurso Juvenil de Relato Breve ‘Teruel, ciudad del amor’; y por la tarde, desde las 19.00 horas, tendrá lugar un festival de jotas a cargo del grupo ‘Ciudad de los Amantes’ de Teruel, en la plaza del Torico.