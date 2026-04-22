Cierra el plazo para pedir el Bachillerato concertado en Aragón: estos son los centros que podrían tenerlo el próximo curso

Final de un primer paso. Este miércoles, 22 de abril, cierra el plazo para que los centros de Aragón soliciten el Bachillerato concertado para el curso que viene (2026-2027), una medida impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón (PP) en funciones que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 8 de abril. Con ella se modificó la convocatoria del procedimiento de acceso y modificación de los conciertos educativos del pasado noviembre, cuando ya los colegios interesados pudieron solicitar su aplicación para el próximo año lectivo, y establece como requisito tener el resto de enseñanzas obligatorias concertadas.

Según la información trasladada por Fecaparagón, la federación cristiana de asociaciones de padres y madres de la comunidad, en noviembre hubo al menos 23 centros de Aragón que solicitaron el Bachillerato concertado, que entonces se contemplaba que empezara a implantarse en 2º de Bachillerato y que, ahora, se ha modificado a 1º con el objetivo de que llegue a toda la etapa de forma progresiva. Según les consta en la federación, a ellos podría haberse sumado en estos últimos días uno más, aunque explican que este también podría haberlo solicitado hace cinco meses ya que en las listas no siempre aparecían incluidos los centros de fuera de las capitales, como es este caso.

Así, si aquellos centros que realizaron la solicitud en noviembre la han mantenido -una opción que recoge la orden del 8 de abril, que reconoce la retroactividad de forma que los que ya la hubieran ejecutado y desearan seguir adelante sin modificarla no han tenido que volver a hacerla-, serían 24 los colegios que podrían tener el 1º de Bachillerato concertado el próximo curso. Este listado incluye al Sagrada Familia de Tarazona, que no aparecía en el listado de noviembre,

En concreto, serían los siguientes:

Madre María Rosa Molas, de Zaragoza. Salvador (Jesuitas), de Zaragoza. Sagrada Familia (SAFA), de Zaragoza. Santa María del Pilar (Marianistas), de Zaragoza. Romareda (Agustinos Recoletos), de Zaragoza. La Salle Gran Vía, de Zaragoza. Cardenal Xavierre (Dominicos), de Zaragoza. Compañía de María, de Zaragoza. Nuestra Señora del (Carmelitas), de Zaragoza. San Agustín, de Zaragoza. Sagrado Corazón (Corazonistas), de Zaragoza. El Pilar (Maristas), de Zaragoza. Sagrado Corazón de Jesús, de Zaragoza. Montessori, de Zaragoza. Condes de Aragón, de Zaragoza. Teresiano del Pilar, de Zaragoza. Santa Ana, de Zaragoza. Escuelas Pías, de Zaragoza. Antonio Machado, de Zaragoza. Colegio Internacional Ánfora, de Cuarte de Huerva. Sagrada Familia, de Tarazona. Las Viñas, de Teruel. Alto Aragón, de Huesca. San Gabriel, de Zuera.

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón han indicado que los centros han podido presentar sus solicitudes en múltiples registros de la administración, por lo que por ahora no han detallado el número total de peticiones registradas. Con todo, han apuntado que ya en noviembre las presentaron la mayoría de centros que podían acogerse a esta medida para el próximo curso por tener concertadas el resto de enseñanzas obligatorias.

Según explican desde Fecaparagón, los Servicios Provinciales de Educación han convocado las comisiones provinciales de conciertos, en las que se informará a favor o en contra de cada solicitud. En esta línea, matizan que se trata de un informe consultivo, no vinculante, por lo que la decisión final la tomará la Dirección General de Planificación, Centros y Formación Profesional (FP) del Gobierno de Aragón. Estiman que este proceso durará hasta medidados de mayo.

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Así, en junio, los alumnos de 4º de ESO de los centros concertados que hayan hecho la solicitud y quieran permanecer en ese instituto para el Bachillerato, promocionarán de forma directa.