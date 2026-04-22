"La clave es tener más cerca lo que más se compra"

A sus 32 años, Jaime González del Palacio (Madrid, 1994) asume la dirección del nuevo centro logístico de Amazon en La Muela (Zaragoza) tras casi ocho años de trayectoria en el gigante estadounidense del comercio electrónico. Ingeniero industrial formado en Madrid y con un máster en el Reino Unido, inició su carrera profesional en la compañía en Barcelona y ha participado en distintos lanzamientos internacionales, entre ellos la puesta en marcha de un centro próximo a Hannover, en Alemania.

No es nuevo en Zaragoza, donde ha echado raíces. Llegó hace tres años con la apertura en el polígono Plaza del gran complejo logístico de Amazon (ZAZ1), un centro de tipo inbound cross docking (milla cero), donde ha sido responsable de operaciones. Ahora da el salto al puesto de director de la nueva planta situada en Centrovía, donde liderará un modelo inédito en España dentro de la red logística de la multinacional.

Amazon reactiva ahora el proyecto de La Muela. ¿Qué ha cambiado respecto a 2023?

La logística evoluciona muy rápido y nosotros tenemos que adaptarnos constantemente. En este caso, lo que ha cambiado es la necesidad de acercar más los productos al cliente. Hemos visto que la demanda de entregas rápidas no deja de crecer y este centro responde precisamente a eso.

El proyecto inicial era un centro de devoluciones. ¿Por qué se descartó ese modelo?

Es una cuestión de adaptación. En su momento se planteó así, pero las necesidades de la red han cambiado. Ahora el foco está en la distribución y en ganar velocidad. Este nuevo planteamiento encaja mejor con lo que el cliente está pidiendo.

¿Qué va a diferenciar al nuevo complejo del resto de instalaciones logísticas?

Va a ser el primero en España centrado exclusivamente en productos de alta rotación. Es decir, aquellos que se venden mucho y con mucha frecuencia. La clave es tenerlos más cerca del cliente para poder entregarlos más rápido.

¿Se puede decir que será un almacén de almacenes?

Sí, es una buena forma de explicarlo. Desde aquí no se va a repartir directamente al cliente final. Lo que haremos es abastecer a más de 40 centros logísticos en toda España, que son los que luego hacen la entrega.

¿Qué tipo de productos gestionarán estas instalaciones?

Principalmente artículos de alta demanda. Hablamos de productos del día a día, como pañales, detergentes, complementos alimenticios o similares. En cualquier caso, el catálogo irá adaptándose en función de lo que el cliente demande en cada momento.

¿Qué volumen de artículos se moverán? ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento?

Estamos en una fase inicial del proyecto. Todavía estamos definiendo qué productos concretos se van a incorporar y eso condiciona tanto la capacidad como los volúmenes. A medida que avance la planificación podremos dar cifras más precisas.

De momento, no se conoce la plantilla inicial. ¿En qué punto está el proceso de contratación?

Ya hemos empezado el proceso de selección, pero todavía no tenemos cerrada la estructura de arranque. Sí sabemos que a lo largo de tres años superaremos los 600 empleados, pero el ritmo dependerá de cómo evolucione la actividad.

¿Cuándo empezará a funcionar el centro?

La previsión es comenzar en verano con una fase de pruebas. A partir de ahí iremos escalando hasta alcanzar el pleno rendimiento. Eso implica operar con tres turnos para cubrir las 24 horas del día durante todo el año. Es el modelo habitual en este tipo de instalaciones cuando alcanzan su capacidad máxima.

¿Qué peso tiene Zaragoza dentro de la red logística de Amazon?

Es una ubicación clave. Está muy bien conectada con los principales núcleos de población de España y también con Europa. Eso nos permite dar servicio de forma muy eficiente. Además, contamos con talento en la región, que es fundamental para proyectos como este.

¿Este tipo de centros se replicará en otras partes de España?

De momento es el primero. Vamos a ver cómo funciona. Si responde a las expectativas, por supuesto que podría tener continuidad.

¿Cuál es el reto principal al que se enfrenta la compañía?

Seguir mejorando la experiencia del cliente. Todo lo que hacemos, desde el diseño del centro hasta la operativa diaria, está orientado a eso. Si conseguimos entregar más rápido y mejor, estaremos cumpliendo nuestro objetivo.