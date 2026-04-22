El colegio Val de la Atalaya de Zaragoza también suspende las salidas extraescolares tras la muerte de un alumno del IES Ítaca

El claustro del CPI Val de la Atalaya de María de Huerva (Zaragoza) ha tomado la decisión de cancelar "todas las acticidades extraescolares y complementarias" que quedan en en actual curso escolar (20225-2026), excepto aquellas que ya están pagadas y gestionadas, y ha dejado abierta la posibilidad de también cancelar las del próximo año lectivo. La medida llega después de que se conociera que dos profesores del IES Ítaca iban a ser juzgados por la muerte del alumno Mario Conesa en un viaje a Bélgica en 2022. Ello llevó al propio instituto a tomar esta misma decisión, a la que en los días posteriores se sumaron el departamento de Educación Física del IES Picarral, el instituto Ramón y Cajal y el Benjamín Jarnés. Así, ya son al menos cinco los centros que han optado por esta medida.

La medida del CPI Val de la Atalaya fue decidida en el claustro de este martes, 21 de abril, y apoyada por el consejo escolar. Según indicaron en un comunicado, tras los acontecimientos sucedidos en el Ítaca consideran "necesario abrir un periodo de reflexión profundo" para analizar las responsabilidades que asumen los docentes cuando realizan las salidas extraescolares y la cobertura legal que tienen.

Por eso, desde el centro animaron tanto a la autoridad competente como a las familias a sumarse a ese "proceso de reflexión". A la primera le solicitan que "se comprometa a legislar" sobre este asunto mediante "la creación de normas que definian claramente hasta dónde alcanzan, y de qué modo, las responsabilidades de las distintas partes implicadas". E inciden en su solicitud de "una regulación completa y ordenada que recoja la correcta realización de las actividades, minimizando riesgos para todos los participantes (docentes y alumnado)".

A las segundas les solicitan que se sumen a la reflexión a través de compartir sus inquietudes y ayuden al personal del instituto a "encontrar la barrera que separa la responsabilidad del profesorado de la responsabilidad del alumnado que participa en estas salidas". "Sobre todo, en aquellos casos en los que hay un claro incumplimiento por parte de estos últimos de las normas establecidas en dichas salidas", apuntaron.

En esta línea, comunicaron que el CPI Val de la Atalaya "no es ajeno" a situaciones de este tipo en las salidas extraescolares ."Llevamos años acumulando malas experiencias en las distintas salidas que hemos llevado a cabo, lo que ha supuesto un gran desgaste para el profesorado acompañante y por lo que ya tuvimos que tomar la medida de externalizar el viaje de estudios que, por primera vez, está gestionando una empresa externa", expusieron, y añadieron: "Además de la importante labor de preparación y gestión organizativa que traen consigo dichos viajes, nos estamos encontrando con situaciones incómodas y desagradables en las que, en muchas ocaisones, se cuestiona nuestra labor de una forma totalmente inadmisible".

En esta línea, desde el CPI Val de la Atalaya mostraron su apoyo al claustro del Ítaca, que cosideran que están siendo sometidos "a un juicio mediático" tanto los dos profesores afectados como el resto del personal docente "al cuestionarse la labor del profesorado cuando participa en la realización de cualquier salida del centro con el alumnado".El centro recordó también que los acompañamientos de los docentes a los viajes son "totalmente voluntarios". "No recibimos ningún tipo de retribución económica por ello", apuntaron.

Desde el centro subrayaron que se muestran a favor de las actividades extraescolares, que consideran que tienen un gran valor educativo y son "un elemento fundamental e insustituible en el proceso de aprendizaje, tanto académico como personal" de los alumnos y que "apuestan" por realizarlas en todos los grupos, desde Infantil hasta Secundaria, incluyendo actividades con pernocta. Sin embargo, según señalaron, la situación actual les ha llevado a tomar "la díficl decisión" de cancelar las que todavá estaban previstas para este curso y barajar la opción de cancelar también las del próximo curso "en función de las novedeades" del proceso judicial de los docentes del IES Ítaca y "la postura de la administración".

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Con todo, desde el centro indicaron que esperan "poder encontrar soluciones" para retomar estas salidas "con las máximas garnatías del próximo curso escolar". Aseguraron que ya trabajan en ello y mostraron su apoyo a la familia afectada. "Lamentamos profundamente el dolor de la familia afectada, lamentamos su pérdida y entendemos el enorme dolor que están sintiendo", expresaron.