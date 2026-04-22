Concluye el plazo para solicitar plaza en los colegios Aragón: 7.608 peticiones en 1º de Infantil para el próximo curso

Final del plazo ordinario. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha recibido 7.608 solicitudes de plaza de 1º de Infantil en los colegios aragoneses desde las 9.00 horas del 16 de abril, cuando abrió el periodo, hasta las 14.00 horas de este miércoles 22 de abril, que era la fecha límite. En total se espera que el próximo año lectivo comiencen el colegio 8.669 alumnos, que son todos los niños y niñas nacidos en 2023 en la comunidad. Por delante queda todavía el periodo extraordinario.

Según han indicado desde el Departamento de Educación, en Zaragoza provincia se han registrado 5.672 solicitudes para 1º de Infantil, de las que 133 son de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae). En el caso de Huesca son 1.216 y, de estas, 37 son para Acenae. En la provincia de Teruel son 720, 22 de ellas para estudiantes con necesidades.

La cifra total de solicitudes deja 44 colegios de Aragón con más oferta que demanda, de los que 38 son en la provincia de Zaragoza, 5 en la de Huesca y uno en la de Teruel. Además, otros 12 tienen más solicitudes que vacantes para alumnado con necesidades específicas de apoyo: 6 en Zaragoza y 6 en Huesca. Desde la consejería han afirmado que no todos los centros baremarán.

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"El departamento valora desde ya medidas como la ampliación de grupos donde sea posible. Se estudiará, caso por caso y centro a centro, la ampliación de ratios, como para el caso de hermanos, y en los márgenes que contempla la ley", han asegurado.