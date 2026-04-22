Convocan un paro de tres horas en Ibercaja para exigir un “salario justo”

La sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Ibercaja ha convocado un paro de tres horas para el próximo 30 de abril, entre las 16.00 y las 19.00 horas, en el marco de sus reivindicaciones para mejorar las condiciones salariales de la plantilla. La movilización se produce después de que la reunión de mediación celebrada el pasado viernes concluyera sin acuerdo entre la dirección y la representación de los trabajadores.

El encuentro tuvo lugar en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), en Madrid, sin que se registraran avances en las negociaciones. Desde el sindicato sostienen que la convocatoria responde a la necesidad de avanzar hacia un “salario justo”, en un contexto que consideran de desajuste entre los resultados de la entidad y la evolución de las retribuciones.

Desde CCOO, el sindicato con mayor representación en el banco, subrayan en un comunicado el papel de la plantilla en la trayectoria de la entidad y afirman que la historia de Ibercaja, cuya fundación cumple este año su 150 aniversario, "la ha hecho posible su plantilla”. “Hemos superado crisis, recortes y cambios… y mientras los beneficios han ido creciendo, nuestras condiciones salariales siguen sin ningún reconocimiento”, señalan al recordar que la entidad obtuvo el pasado año un beneficio récord de 346 millones de euros.

El sindicato sitúa el origen del conflicto en los ajustes acometidos en 2013, cuando, según expone, “la plantilla sacrificó salario y beneficios sociales para ayudar a Ibercaja”, sin que desde entonces se hayan producido mejoras más allá de las recogidas en el convenio.

Reivindicaciones salariales

En este sentido, Comisiones reclama “mejoras reales y permanentes”, entre ellas un incremento del salario fijo -planteando pasar de 18,5 a 22 pagas- y una participación proporcional en los beneficios anuales. “Se acabó el silencio. Se acabó esperar”, señalan desde la organización, que llama a la plantilla a secundar el paro al considerar que “si paramos juntos, nos escucharán”.

En cuanto al posicionamiento del resto de sindicatos, la convocatoria ha sumado el respaldo de Apeca-Fine. También cuenta con la adhesión de UGT. “No nos posicionamos en contra del paro”, precisaron desde la central ugetista, que se suma a la protesta “como medida de acción sindical”, si bien matizaron que consideran que “corresponde a los delegados y delegadas impulsar otras acciones sindicales que no supongan un coste para la plantilla”. Por su parte, ACI (Asociación de Cuadros de Ibercaja) tiene previsto celebrar una reunión este miércoles para fijar su postura, mientras que Asipa no participó en el proceso de mediación previo.

La representación sindical en Ibercaja refleja un escenario fragmentado, con CCOO como primera fuerza (26,80% de los votos), seguida de UGT (21,13%), ACI (18,56%), Apeca (17,01%) y Asipa (16,49%).

El conflicto laboral coincide además con un próximo calendario electoral sindical. En junio están previstas elecciones en el comité del centro digital de Ibercaja, ubicado en el polígono Plaza de Zaragoza, a las que se sumarán otros procesos en oficinas concretas. El ciclo se completará en febrero de 2027 con las elecciones sindicales generales en el conjunto de la entidad.

Desde el banco declinaron realizar cualquier valoración sobre el paro parcial. La entidad aragonesa cerró 2025 con una plantilla de 5.227 trabajadores, 99 más que un año antes.