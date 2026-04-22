El desconocido vínculo de Mikel Oyarzabal y Aragón: un precioso lugar que le pudo cambiar para siempre su carrera en la Real Sociedad

Mikel Oyarzabal vuelve a ser protagonista en el fútbol español después de haber levantado la Copa del Rey con la Real Sociedad. El capitán txuriurdin marcó el segundo gol de su equipo en la final de La Cartuja contra el Atlético de Madrid, que se decidió a favor de los vascos en la tanda de penaltis tras una grandísima actuación del guardameta Marrero. En el horizonte de Oyarzabal se encuentra el Mundial donde volverá a ser pieza clave para los de Luis de la Fuente que buscarán en Estados Unidos, Canadá y México la segunda estrella.

El delantero de Eibar no solo ha llamado la atención por su comportamiento dentro del terreno de juego sino que también estuvo envuelto en la polémica en la entrega de trofeos. En el pasamanos con las autoridades, Oyarzabal, antes de recibir su medalla como campeón de Copa del Rey y levantar el título junto al resto de sus compañeros tanto en el palco como en el césped, supuestamente no le dio la mano a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según varios medios, la líder popular conocía las intenciones de los jugadores realistas y tampoco quedó sorprendida con la actitud de los vascos. Sin embargo, en redes sociales sí que se han visto otras imágenes en las que el delantero y capitán de la Real le da la mano a la polémica presidenta de Madrid.

Oyarzabal también fue el protagonista en la celebración de la Real Sociedad ya en San Sebastián cuando dedicó unas preciosas palabras a Aritz Elustondo que no pudo aguantar las lágrimas. Cabe recordar que el delantero vasco también fue la estrella de la final entre la Real Sociedad y el Athletic Club en 2021, un encuentro que tuvo que jugarse un año después por la pandemia de covid-19.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

La desconocida relación de Oyarzabal con Aragón

Lo que muchas personas desconocían es la relación de Oyarzabal con Aragón donde tiene una segunda residencia junto al resto de su familia. Un lugar de la provincia de Huesca donde muchos vascos pasan sus vacaciones de verano y puentes que le pudo cambiar la carrera al delantero donostiarra. El Athletic Club, eterno rival de la Real Sociedad, intentó fichar hace unos años al delantero en una operación que hubiese puesto patas arribas el fútbol español tal como lo hizo el traspaso de Íñigo Martínez de Anoeta a San Mamés.

El delantero de la selección española de fútbol Mikel Oyarzabal celebra el 2-0 conseguido durante el encuentro amistoso que los combinados nacionales de España y Serbia disputan este viernes en el estadio de La Cerámica, en Villarreal. EFE/Andreu Esteban / Andreu Esteban / EFE

Según varios medios deportivos, los directivos del Athletic Club se reunieron con la familia de Oyarzabal en Jaca para abordar el traspaso del delantero eibarrés. Un movimiento que nunca se llegó a dar porque el capitán de la Real Sociedad renovó su contrato. El futbolista y toda su familia tienen en la capital de la Jacetania una segunda residencia que se ha convertido en un refugio donde poder escapar para alejarse de la rutina diaria que conlleva ser una estrella del fútbol español.

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Jaca es una ciudad que recibe una gran cantidad de vascos, navarros y zaragozanos cada vez que hay puente o vacaciones de verano. Con la Ciudadela y la catedral como principales atractivos turísticos, la ciudad ofrece la posiblidad de disfrutar de muchas rutas en el Pirineo con la naturaleza como protagonista.