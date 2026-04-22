Encuesta | ¿Qué te parece el pacto entre PP y Vox en Aragón?
Las dos formaciones de derechas han rubricado un documento de 39 páginas donde sientan las bases de un nuevo gobierno de coalición que aspira a mantenerse hasta 2030
PP y Vox han sellado este miércoles, víspera del día de Aragón, el acuerdo que volverá a dar la presidencia de la DGA a Jorge Azcón para los próximos cuatro años. Esa es la premisa, al menos, del que parte el documento, donde ambas formaciones "se comprometen" a "elaborar y aprobar" los presupuestos cada año hasta 2030.
El texto, de 39 páginas, agrupa 13 bases del acuerdo: fiscalidad; inmigración; seguridad; vivienda; sector primario; apuesta por el medio rural y contra la despoblación; medioambiente; economía, energía e industria; educación y universidad; familia, sanidad, vida y hábitos saludables; eficiencia frente al derroche de gasto público; libertad frente a adoctrinamiento e imposición; y posiciones de Vox en el Gobierno de Aragón.
Puedes leerlo de manera íntegra aquí:
Documento | Acuerdo PP-Vox en Aragón para investir a AzcónDocumento | Acuerdo PP-Vox en Aragón para investir a Azcón
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